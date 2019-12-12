YENİ BİR DÜZEN

“Gökyüzüne gözlerini korkusuzca kaldırabildiğin, içinin temiz olduğuna inandığın sürece mutluluk yitirilmiş değildir.”



Anne Frank'in Hatıra Defteri

(Sayfa 164) Anne Frank

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YENİDÜZEN 44 senedir yayınlanıyor ve hiçbir dönemde "en çok satan gazete" olmadı.

Gördünüz mü, “en çok biz satıyoruz” diye övünmüyoruz. “Bu gazete yazıyorsa, doğrudur” hissi yetiyor bize. Bir de “Bunlar, barışı isteyen temiz çocuklar” denmesi...

* * *

YENİDÜZEN'in çok daha başkadır ayırt edici özelliği... Özgürlük gibi. Ve elbette toplumsal gailelerimiz... Çünkü Bertolt Brecht'in sözüyle, “Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar.”

* * *

Yalanın, talanın, entrikanın, hilenin, bencilliğin, riyakârlığın duvarlarının örüldüğü bu kaypak düzende, aynalar susarken, direniyoruz.

Yurt diye sundukları yurtsuzluğa direniyoruz.

Ve direniyoruz barışa karşı hınç büyütenlere...

Yüzü temiz gazetecilik için direniyoruz, çok daha bağımsız, özerk, özgür, ilkeli...

Emeğin en yüce değer olduğunu söylüyoruz, kimileri ‘yemenin’ diye anlıyor bunu, terlemeden...

Kimliğimize, kişiliğimize, haysiyetimize dört elle sarılarak direniyoruz, bu memleket bizim diyerek...

* * *

Basit ama hayati bir soru var önümüzde:

“Adanın bölünmüşlüğüne razı olacak mıyız?”

“Hayır” dediğimiz için buradayız.

Kıbrıs'ın sınırsızlığına direniyoruz.

* * *

Ne yazıyordu 44 yıl önceki ilk sayımızda:

“YENİDÜZEN, yeni bir düzen kavgası veren demokratik güçlerin toplanma merkezidir.”

Yeni bir düzen kavgası ne “bireyci” hedefler içindir, ne de “partici.”

Yeni bir düzen kavgası makamlar, kişisel hırslar, egolar için hiç değildir.

Yeni bir düzen kavgasında toplumsal mutluluk vardır, bir halkın gülmesidir, gülmek.

Milliyetçiliğe, ırkçılığa, yardakçılığa, yalakalığa, emeğin sömürüsüne, tembelliğe yer yoktur.

Yeni bir düzen kavgasında dayanışma vardır, kenetlenme vardır, adanmışlık vardır.

Ölüme karşı hayatın, savaşa karşı barışın, yalana karşı hakikatin, yoksulluğa karşı adil paylaşımın, ayrımcılığa karşı eşitliğin yanında durmak vardır.

* * *

YENİDÜZEN 44 senedir yayınlanıyor, hiçbir dönem "en çok satan gazete" olmadı.

Satmadı...

Ama gururlu bir haykırış daha var:

SATILMADI!

* * *

İyi ki varsınız.

“A dostlar

A kavga dostu

A yoldaşlar...”