Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Didem MENTEŞ

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğuna ‘cinsel taciz’de bulunduğu iddia edilerek tutuklanan 43 yaşındaki Ö.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı, zanlı 2 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Uyuşturucu ve ev açma suçlarından sabıkaları bulunan zanlı Ö.E., 19 Mart’ta Girne’de bir apartmanın önünde oyun oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu ağzını kapatarak kucaklayan ve apartmanın damına zorla çıkarıp, vücudunun muhtelif yerlerine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması üzerine dün yeniden mahkemeye çıkarılan KKTC vatandaşı zanlı Ö.E., ‘kefil’i olmadığı için davaları görüşülünceye dek cezaevine gönderildi.

3 suçlama

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel’i mahkemeye tanık olarak dinletti. Soyel, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Hüseyin Soyel, zanlı Ö.E.’nin 19 Mart 2018 tarihinde meydana gelen “16 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Etme”, “Alıkoyma” ve “Çocuk İstismarı” suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını açıkladı.

Polis: “Çocuğun ağzını kapatıp, alıkoydu”

Soyel, zanlının Girne’de bir apartmanın önünde oyun oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatıp, çocuğu kucaklayarak, apartmanın damına zorla çıkarıp, yere eğilmesini istemesi üzerine çocuğun bağırdığını söyledi. Komşuların dışarı çıkmasıyla kaçmaya çalışan zanlının o esnada çocuğun muhtelif yerlerine dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu aktaran Soyel, zanlının apartmandan çıkarken çocuğun annesini omzuna çarparak kaçtığını belirtti. Kaçmaya çalışan zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Soyel, zanlının 20 mart’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını söyledi.

“Parktaki çocuklata göz ve el işareti yaptığına dair ifadeler var”

Soyel, tutukluluk süresi içerisinde zanlıyla ilgili tanıtım merasimi yapıldığını ve 3 tanığın zanlıyı tespit ettiğini aktardı. Hüseyin Soyel, yapılan soruşturma kapsamında zanlının daha önce çocuk parkına giderek, parkta oynayan çocuklara göz ve el işaretleri yapıp, ‘baban seni çağırıyor’ şeklinde hareketlerde bulunduğuna dair ifadeler tespit edildiğini söyleyerek, olay günü 8 yaşındaki kız çocuğunun da annesine zanlının kendinse dokunduğunu söylediğini anımsattı. Ayrıca zanlının söz konusu apartmana ev kiralamak için gittiğini söylediğini aktaran Soyel, yapılan soruşturmada söz konusu bölgede kiralık daire bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

“Aile öfkeli”

Hüseyin Soyel, olayla ilgili olarak ailenin çok öfkeli olduğunu, olayın toplumda infial yarattığını aktararak, zanlının geçmişte de sabıkaları bulunduğunu söyledi. Soyel, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, davaları görüşülünceye kadar 3 ay hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, polis memurunun talebi üzerine zanlı Ö.E.’ye söz hakkı verdi. Zanlı, apartmana daha öne orada oturan bir arkadaşını bulmak için gittiğini, orada oynayan çocukların kendisini görünce bağırmaya çalıştığını, bunun üzerine hızla apartmandan çıktığını iddia ederek, cinsel taciz olayının olmadığını iddia etti. Zanlı, ailesinin yurt dışında olduğunu, Kıbrıs’ta sadece akrabalarının bulunduğunu belirterek, kefili olmadığını söyledi.

2 ay cezaevi

Yargıç Mesut Mesutoğlu da huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, bu tür olayların toplumun huzurunu bozan ve infial yaratan suç türlerinden olduğuna vurgu yaptı. Mesutoğlu, zanlı Ö.E. ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davalarında hazır bulunması amacıyla 2 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.