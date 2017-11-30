YAPMAM, ETMEM (!)

‘Parti kurmam’, ‘Başka partiden üye almam’, ‘Koalisyona girmem’

‘Toparlanıyoruz’ Hareketi döneminde ‘siyasi partiye dönüşmeyecek’ ifadelerinin ardından Halkın Partisi’ni kuran, Halkın Partisi kuruluş döneminde ‘yeni isimler’ vurgusu yapan ancak Milletvekili Adayları listesinde daha önce başka partilerde adaylığı ve üyeliği olan birçok isme yer veren Kudret Özersay, yine ‘iddialı’ bir açıklaması ile gündemde…

Ocak 2018 seçimi öncesi yaptığı açıklamada Özersay bu kez, tek başına iktidara gelememeleri durumunda koalisyona girme düşünceleri olmadığını belirtti.

Özsersay bu ‘iddialı’ açıklaması özellikle sosyal medyada çok eleştirilmesi ve eski söylemlerinin de hatırlatılması üzerine bir açıklama daha yapmak durumunda kaldı, ‘koalisyona girmek istemememe nedenlerini’ sıraladı…

Ocak 2018 seçimi sonuçları ne olur bilinmez ama ‘tek başına iktidar’ hayali zor görünen Özersay’ın bu iddialı açıklamasını da unutacak mı merak konusu…

Özcenk: ‘Özgürgün hiç de üzülmedi’!

2013 yılında UBP’den Mağusa Milletvekili seçilen ve Ocak 2018 seçimlerinde aday olmamaya karar veren Erdal Özcenk, Nokta Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meclis’in çalışkan ve saygın isimlerinden Özcenk’in özellikle UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’le ilgili ifadeleri dikkat çekiciydi…

Özcenk aday olmama kararını verdikten sonra yaşananları anlatırken, “Genel Başkan aday olmama kararıma üzüldüğünü ama saygı duyduğunu söyledi. Devam etmem için ısrar etmedi. Yani benim hissettiğim hiç de üzülmediği idi. Bildiğiniz gibi 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde partime en fazla tercih oyunu getiren adaydım. Bana göre bir parti lideri oy potansiyeli yüksek bir vekilinin yeniden aday olması için ısrar eder” ifadelerini kullandı.

Özcenk, UBP içinden 2 vekil arkadaşı dışında tüm arkadaşlarının da kendisini arayıp yeniden aday olmaması nedeniyle üzüntülerini bildirdiklerini de aktardı.

UBP, LİDERLİK, ÖZGÜRGÜN, ETİK…

Özcenk’in Nokta Kıbrıs’ın bir parti liderinin özelliklerine ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, ‘yola çıktıklarını yolda buldukları ile değişmeyen, ayni zamanda partisinin kurumsallaşması için elinden geleni yapan’ tanımlamaları dikkat çekerken, “Partimiz UBP henüz istenilen kurumsallaşma düzeyinde değildir” ifadesi de Özgürgün’e mesaj niteliğindeydi... Özcenk, ‘UBP’de liderlik sorunu var mı’ sorusuna ise yanıt vermekten kaçınsa da, “Bu soruya seçim arifesinde cevap vermemin etik olmayacağı kanısındayım” yanıtı düşüncesini ortaya koyar nitelikteydi…

POLİTİKANIN GERÇEK YÜZÜ: “Sağlıkla ilgili komite kurmaya hazır olduğunuzu söyledim, başkanımız karşı çıktı”

Birkaç ay önce sağlıkta yaşanan grevler, sıkıntılar ışığında, bir grup toplantısında söz aldığını ve meclisteki diğer partilerdeki doktorlarla konuşarak sağlıkta gerekli yasaları yapacak sağlık adhoc komitesi kurmaya hazır olduklarını ilettiğini aktaran Özcenk, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün buna karşı çıktığını aktardı. Özcenk işte o zaman ‘politikanın gerçek yüzü ile karşılaştığını ifade etti.

BAKANLARA SORUŞTURMA: “Parti disiplini gereği hayır dedik”

Ercan Havalananı sözleşmesi sürecinde UBP’li bakanlarla ilgili soruşturma istemine ilişkin soruları da yanıtlayan Erdal Özcenk’in, “benim görüşüm madem ki alnımız açıktır buyurun soruşturun demekti. Ancak parti disiplini gereği hayır dedik” ifadeleri de dikkat çekiciydi…

Eğitim’de ne bakan kaldı, ne de müsteşar!

Özdemir Berova'nın görevinden istifa etmesinin ardından boşalan ‘Eğitim Bakanlığı’ koltuğunun ardından, Müsteşar Rauf Ataöv’ün de milletvekili adayı olması ile Eğitim Bakanlığı’ndaki Müsteşarlık mevkii de boşalmış oldu.

Eğitim – öğretim döneminin tam da ortasında, Eğitim Bakanlığı gibi önemli bir bakanlık hem bakansız hem de müsteşarsız kalmış oldu.

Seçim kampanyaları da yarışıyor…

Partilerin seçim sürecinde adaylarını tanıtıp, politikalarını en doğru şekilde seçmene aktarmalarının yanı sıra, oylarını da artırmada en önemli unsurlardan biri olan ‘seçim kampanyaları’, partiler için adeta bir vitrin görevi görüyor…

Her seçim sürecinde olduğu gibi Ocak 2018 seçiminde de, partiler ve milletvekilleri adaylarının yanı sıra, seçim kampanyaları ve sloganlar da yarışıyor…

UBP: ‘Binlerce yürek tek yürek’

Ulusal Birlik Partisi’nin seçim kampanyasının başında, bugüne kadarki başarılı kampanyaların da dikkat çeken ismi, İletişim Uzmanı Özdemir Tokel bulunuyor… UBP bu seçimde ‘Binlerce yürek tek yürek’ sloganını kullanıyor…

CTP: ‘Bu sistem değişecek’, ‘Çalışır yaparız’

‘Bu sistem değişecek’, ‘Çalışır yaparız’ sloganları ile dikkat çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçim kampanyasını ise, aralarında Türkiye ve Kıbrıs’tan ajansların bulunduğunu bir ekip yürütüyor…

DP: ‘En iyisini halk bilir’

‘En iyisini halk bilir’ sloganı ile Demokrat Parti, ‘kendi kampanyamızı kendimiz yürütüyoruz’ derken, kampanya için bünyelerindeki tasarımcılar ve uzmanlarla çalıştıklarını da belirtiyor…

Demokrat Parti’nin seçim filmlerini ise Mehmet Ekin Vaiz ve ekibi hazırlayacak…

TDP: ‘Sevgimiz nehir gibi’, ‘Güçlü, Temiz, Özgür’

‘Güçlü, Temiz, Özgür’ sloganı ve sevgi vurgusu yaptığı ‘Sevgimiz nehir gibi’ ifadeleri ile seçime hazırlanan Toplumcu Demokrasi Partisi’nin seçim kampanyasını ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın seçim kampanyalarını yürüten ekip yürütüyor…

HP: ‘Hep özlediğimiz yönetim için Halkın umudu’

‘Hep özlediğimiz yönetim için Halkın umudu, Halkın Partisi’ sloganını kullanan Halkın Partisi de kampanyasını ‘kendi bünyesinde’ yürütenlerden… Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan seçim kampanyası için profesyonel bir şirketle çalışmadıklarını ifade ederken, kendi bünyelerinde bu alanla uzman üyeleri ile tüm kampanyalarını yürüteceklerini de belirtti.