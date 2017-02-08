Bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi sürerken, yarından itibaren yer yer yağmur da görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava yarından pazartesi gününe kadar parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçecek, yer yer sağanak etkili olacak.

Hava yarın, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cuma ve cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi ve salı parçalı bulutlu; çarşamba ise az bulutlu olacak.

15-18 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 5 derecelik düşüşle 10-13 derecede seyredecek.

Rüzgâr, meteoroloji raporunun kapsadığı periyodun ilk bölümünde kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve batıdan kuvvetli esecek.