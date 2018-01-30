Virajı alamadı, mağazaya girdi!
Dikmen'de dün gece meydana gelen feci trafik kazasında Şaziye Şanlıkol yaralandı.
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Dikmen'de dün gece meydana gelen feci trafik kazasında Şaziye Şanlıkol yaralandı. Kaza saat 21.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana geldi. Ağırdağ'da sakin Şaziye Şanlıkol, yönetimindeki FH 181 plakalı BMW marka araçla doğu istikametine doğru seyrederken, virajı alamadı ve yoldan çıkıp Çelebi Konfeksiyon adlı mağazaya girdi. Kaza sonucu yıkılan mağazanın duvarları aracın üzerine devrilirken, araç sürücüsü Şanlıkol yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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