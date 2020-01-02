‘Villalar’ kavşağında altyapı sefaleti

Lefkoşa’nın yeni gelişen bölgelerinden Hamitköy’de tam bir altyapı sefaleti yaşanıyor. ‘Lefkoşa Belediyesi Hamitköy Şubesi’ne giden yol kavşağı, son iki aydır bir göleti andırıyor. Bir yandan Arzum Villaları’na, diğer yandan eski Hamitköy’ü yenisine bağlayan caddeye uzanan bu kavşakta hiçbir drenaj sistemi çalışmıyor. Mustafa Diker Sokak başlangıcındaki kavşak, modern evlerin köhne caddesi olarak dikkat çekiyor.