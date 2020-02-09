Uzman Fizyoterapist Tavukçuoğlu uyardı: “Kendinizi kontrol edin”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smart Health bünyesinde hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Fizyoterapist Arzu Tavukçuoğlu halk dilinde vücut duruşları olarak bilinen postür hakkında açıklamada bulundu.

Uzm. Fizyoterapist Arzu Tavukçuoğlu halk dilinde duruşlarımızın postür olarak bilindiğini belirterek yaptığı açıklamada ; “Kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep olmayan, vücudun normal eğriliklerinin korunduğu, eklemlere uygulanan kuvvetlerin dengeli dağıldığı, duruşa normal postür ya da normal duruş denilir” ifadelerinde bulundu.

İyi bir postürün nasıl olması gerektiğini belirten Tavukçuoğlu; “İyi bir postür için öncelik ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklıdır. Örneğin ayakta dururken baş dik, göğüs ileride, karın içe çekik şekilde olmalıdır. Bu estetik bir görünüşten çok vücut kısımlarının birbirleriyle ilişkilerini ayarlayan, organ, kol ve bacakların en az enerji tüketerek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir duruştur. İdeal oturma postürün de ise; sırt düz ve omuzlar geride olmalı, kalçalar sandalyenin arkalığına değmelidir. Bel çukurluğunu sürdürmek için yuvarlanmış bir havlu veya bir bel yastığı kullanılabilir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalıdır. Dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalıdır. Bunun için ayak yükselticisi kullanılabilir. Aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturulmamalıdır. Bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır” dedi.

Tavukçuoğlu yatarken postürümüzün nasıl olması gerektiği hakkında; “Baş altına mutlaka yastık konulmalı fakat yastık çok yüksek olmamalıdır. Omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Sırtüstü yatarken dizlerin altına, yan yatarken bacakların arasına yastık konulmalıdır. Uzun süreli yüzüstü yatılmamalı, yüzüstü yatarken karın altına yastık konulmalıdır. Böylece omurganın fizyolojik eğrilikleri sürdürülmelidir. Tüm bunlardan kaçınmamız durumun da kötü postüller meydana gelebilmektedir. Kötü postüre yol açan nedenler; gebelik, obezite, yaşlanma, kas zayıflıkları, yüksek topuklu ayakkabılar, gergin kaslar ve azalmış esneklik, kötü çalışma koşulları, yanlış oturma ve ayakta durma alışkanlıkları, uyku bozuklukları, duygu durum bozuklukları kötü postüre neden olur. Postür kişinin vücut tipine, genetik özelliklerine, ırk ve cinsiyetine, mevsimlere, ekonomik duruma göre de değişiklik gösterir. Kötü beslenen bir kişi vücut kısımlarını alışkanlık olarak doğru pozisyonda tutmak için gerekli enerji ve kas dayanıklılığına sahip olamayacaktır. Özellikle gelişme çağı boyunca beslenme yetersizliği kötü postüre neden olmaktadır. Kişinin boyu da postürü etkiler. Kısa boylular çok dik durarak, uzun boylular da sırt ve boyunda abartılı eğimler oluşturarak ortalama boya yaklaşmaya çalışırlar. Dans, jimnastik, dalma, eskrim gibi sporlar rijit postüre

neden olurken, uzun mesafe koşusu, boks, güreş gibi sporlarla uğraşanlarda hafif kambur bir postüre eğilim vardır” şeklinde konuştu.

Alışkanlığa bağlı postür bozukluklarının düzeltilmesi için neler yapılabileceğini vurgulayan Arzu Tavukçuoğlu; “Çoğu hasta postürlerinin bozuk olduğundan ve bu durumun fiziksel semptomlarına katkıda bulunduğundan habersizdir. Alışkanlığa bağlı postür bozukluklarının düzeltilmesinde öncelikle doğru ve kötü postür öğretilmelidir. Postürü düzeltmenin ve düzgün postürü korumanın en iyi yolu daima pratik yapmaktır. Her gün gün boyunca omurgadaki eğrilik dengeli tutulmaya çalışılmalıdır. Uzun süre aynı postürde durulmamalıdır. Sert bir yatakta boyun çukurunu destekleyecek bir yastıkla yatılmalıdır. Objeleri kaldırırken ve koyarken dizler bükük olmalı, ağır objeler iki el kullanılarak ve vücuda mümkün olduğunca yaklaştırılarak taşınmalıdır. Rahat ve giyip çıkarması kolay ayakkabılar tercih edilmelidir. Uzun süreli ve sık sık yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılmalıdır” dedi.

Uzman Fizyoterapist Arzu Tavukçuoğlu “Kendinizi Kontrol Edin” başlığı altında; Kendinize aynada bakın diz kapaklarınızın omuzlarınızın ve göğüslerinizin seviyesine aynılar mı kontrol edin. Yandan baktığınızda omuzlarınızın öne çıkık olup olmadığına, dizleriniz bükük ya da tam tersi çok arkaya gidiyor olup olmadığına bakın. Kendinizde ters giden bir şeyler görüyorsanız bir fizyoterapiste danışın. Uygun egzersiz programı ile düzenli çalışma ve destek ekipmanlar ile bu durumdan kurtulabilirsiniz. Egzersiz kişinin durumuna özel olarak organize edilmelidir. Bu yüzden her gördüğünüz egzersizi yapmak sakıncalı olabilir. Fizyoterapistinizin verdiği egzersizlere uyun ve onunla birlikte ilerleyin. Ağrısız ve sağlıklı bir vücut için doğru egzersize hayatınızda her zaman yer verin” ifadelerini