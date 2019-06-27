"Üniversitede 'halkla ilişkiler' okudum, karpuz ekiyorum"

Dila ŞİMŞEK

Çamlıbelli üretici İnanç Beyitler, üniversitede "Halkla İlişkiler" bölümü okumuş, ilgili meslekte bir süre çalışsa da, durdurulunca aile mesleği olan çiftçiliğe başlamış… Karpuz, domates ve kavun yetiştiren 34 yaşındaki Beyitler, üreticilerin yaşadığı sorunları anlatıyor…

Yirmi senedir üretimin içinde olduğunu söyleyen Beyitler, üreticilerin şu anda gider sıkıntısı ve birlik olamamanın getirdiği zorlukları çektiğini dile getiriyor.

“Bu sene domateste çok sorun yaşadım”

Beyitler, piyasada çok fazla domatesin olduğunu, bu sebeple de fiyatın düşük olduğunu aktarıyor. “Domates üretiminde, 2 TL’ye ürün vermek artık bizi kurtarmıyor” diyen Beyitler, ilaca, mazota ve fidelere gelen zamla geçinmenin çok zor olduğunu ifade ediyor.

“Tüm ülkeye yetecek karpuz varken, ithal ettiler…”

Beyitler, Doğancı'daki karpuz üreticilerinin haklı olduğunu belirterek, “Birçok bölgede karpuz üretimi yapılıyor. Tüm ülkeye yetecek kadar ürün varken, ithal ettiler. Bunun sebebini bilmiyorum, ama bir üretici olarak açıklama bekliyorum” diyor.

Tarım Bakanlığı’nın zayıf kaldığını kaydeden Beyitler, “Bakanlık, sahada olup denetim yapması ve üretimi görmesi gerekirken, oldukları yerden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu yeterli olmuyor, çünkü yaşadığımız sıkıntıları bilmiyorlar, üretimi görmüyorlar” şeklinde anlatıyor.

“Kavun da elimizde kaldı…” diye ekleyen Beyitler, ürünlerinin elinde kaldığını, 60 kuruş olmasına rağmen satışını yapamadıklarını söylüyor.

Beyitler, sözlerine şöyle devam ediyor: “Üreticinin hali perişan. Her şey elimizde kaldı. Tarım Bakanlığı’nın sahada olup üretimi görmesi, denetim yapması gerekiyor. Tespit yapmalılar. Bu şekilde devam ederse üreticilerin durumu vahim... Genç üreticilerin teşvik edilmesi için çok konuştuk, ancak sesimiz duyuluyor mu meçhul… Artık üretime destek verilmeli”