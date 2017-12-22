Çok-toplumlu vatandaş inisiyatifi UniteCyprusNow, 23 Aralık Cumartesi günü Ledra/Lokmacı ara bölgede Noel ve Yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

15:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek Kıbrıs’a özgü Noel ve Yılbaşı kutlamasında müzik, dans, leziz yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor olacak.

Yüz boyama ve çeşitli oyunların da bulunacağı kutlamada, çocuklar, Noel baba ve Noel anne ile tanışma fırsatını da yakalayacaklar!

Ayrıca, çocuklar ve yetişkinlerin yazdığı yılbaşı dilekleri ara bölgede sergilenecek.

Kutlamadan elde edilen gelir, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyindeki kanserli çocuklara bağışlanacak.

Ayrıca, gün boyunca Köfünye’deki mülteci kampında yaşayan çocuklar için sizlerden oyuncak, kitap ve giysi bağışı toplayacağız.

23 Aralık Cumartesi etkinlik programı:

15:00 Noel ve Yılbaşı kutlamaları başlıyor

15:15 Noel Baba ve Noel Anne kutlamalara katılıyor (ve bir de geleneksek Kıbrıslı Noel Baba!)

16:15 Geleneksel Kıbrıs dansları (Deftera dancers)

16:45 Kıbrıs Havaları/Cyprus Songs Association choir

17:15 DJ ve tango dansçıları

18:00 Katie Economidou - Soprano