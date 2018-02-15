Umure Örs: Bazı kelimeleri silmek isterim

(Kamu Görevlisiyim ama keşke canlı hakları savunucusu diye bir mesleğim olsaydı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sosyolog olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Toplumsal sorunlar ve çözümleri için mücadele etmek

Kayıtsız kalamadığım şey… İnsan hakları ihlalleri

En büyük pişmanlığım… Yabancı dil konusundaki yetersizliğim

En büyük sevincim… Çocuklarım

Hayatımın dönüm noktası… Sosyal hizmetlerdeki görevim

Beni en çok etkileyen yazar… Ece Temelkuran

Başucumdaki kitap… Seher/Selahattin Demirtaş

En keyif aldığım müzik… Çok farklı müzikleri dinliyorum ama en çok keyif aldığım müzik, Alevi türküleri

En son izlediğim film… Aile Arasında

Kendim için son aldığım şey… Yatakta daha rahat kitap okumak için başucu lambası

Dolabımdaki en gereksiz şey… Çantalar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… KT Eğitim Vakfına bir öğrencinin eğitimi için katkı yaparak bağış makbuzunu bana hediye etmek

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Zaman zaman daha yavaş yaşamayı becerebilmek

Kendimde beğendiğim özellik… Güler yüzlü olmam

Olmasa da olur… Yalan

Olmazsa olmaz… Paylaşmak

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… “Öteki” kelimesi ve “sınırların” olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Her şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Virgina Woolf

Görmek istediğim yer… Çin Ulusal Kütüphanesi

Mutlaka yapmak istediğim… Karavan ile dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Elime bir silgi alıp; şiddet, savaş, öteki, cinsiyet, ırk, sınır gibi kelimeleri silmek ve asla kimsenin kullanmamasını istiyorum