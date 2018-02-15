Umure Örs: Bazı kelimeleri silmek isterim
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Kamu Görevlisiyim ama keşke canlı hakları savunucusu diye bir mesleğim olsaydı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sosyolog olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Toplumsal sorunlar ve çözümleri için mücadele etmek
Kayıtsız kalamadığım şey… İnsan hakları ihlalleri
En büyük pişmanlığım… Yabancı dil konusundaki yetersizliğim
En büyük sevincim… Çocuklarım
Hayatımın dönüm noktası… Sosyal hizmetlerdeki görevim
Beni en çok etkileyen yazar… Ece Temelkuran
Başucumdaki kitap… Seher/Selahattin Demirtaş
En keyif aldığım müzik… Çok farklı müzikleri dinliyorum ama en çok keyif aldığım müzik, Alevi türküleri
En son izlediğim film… Aile Arasında
Kendim için son aldığım şey… Yatakta daha rahat kitap okumak için başucu lambası
Dolabımdaki en gereksiz şey… Çantalar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… KT Eğitim Vakfına bir öğrencinin eğitimi için katkı yaparak bağış makbuzunu bana hediye etmek
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Zaman zaman daha yavaş yaşamayı becerebilmek
Kendimde beğendiğim özellik… Güler yüzlü olmam
Olmasa da olur… Yalan
Olmazsa olmaz… Paylaşmak
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
Hayalimdeki dünya… “Öteki” kelimesi ve “sınırların” olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Her şey
Onunla çok tanışmayı isterdim… Virgina Woolf
Görmek istediğim yer… Çin Ulusal Kütüphanesi
Mutlaka yapmak istediğim… Karavan ile dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Elime bir silgi alıp; şiddet, savaş, öteki, cinsiyet, ırk, sınır gibi kelimeleri silmek ve asla kimsenin kullanmamasını istiyorum