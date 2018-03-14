Ulugün'ün otopsi sonucu açıklandı
Alsancak’tan dün öldürülen Memduh Ulugün’ün otopsisi bugün yapıldı.
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Alsancak’tan dün öldürülen Memduh Ulugün’ün otopsisi bugün yapıldı. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Ulugün’ün ölüm sebebi bıçaklanmaya bağlı organ yaralanması ve iç kanama.
Açıklama şu şekilde:
13.03.2018 tarihinde Alsancak’ta meydana gelen taammüden adam öldürme meselesinde aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitiren Memduh ULUGÜN’ün otopsisi bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapıldı. Memduh ULUGÜN’ün ölüm sebebinin “kesici, delici alet yaralanmasına bağlı olarak gelişen, iç organ yaralanması ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
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Etiketler : Memduh Ulugün, polis
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