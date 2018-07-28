Ülkü Yurdu’nda keyifler yerinde

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yeni sezonda ilk 8 takımdan biri olmayı hedefleyen yeşil kırmızılı ekip, yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yürekli: “Baf Ülkü Yurdu bir markadır”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, genel anlamda kadrolarını koruduklarını söyledi. Kemal Yürekli; “Geçen sezonki kadromuzu genel anlamda koruduk. Yeni sezon hazırlıklarımız hafta başında başladı. Süper Lig’de kolay takım asla yoktur. Tüm takımların eksilerinin olduğu gibi, artıları da var. Bu sezon geçen sezona göre daha genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Baf Ülkü Yurdu bir markadır. Bu markanın başarılı olması için çalışıyoruz. Bu sezon bizim amacımız, sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamaktır. Bunun için çalışacağız” dedi.

“Hücum bölgesine takviye yapabiliriz”

Transfer konusuna da değinen Yürekli, çalışmalar yoğunlaştık sonra eksiklikleri daha çok gözlemleyeceklerini ve yönetime bir rapor sunacaklarını söyledi. Kemal Yürekli; “İltaç, Arif, Mustafa ve Felix ile yollarımızı ayırdık. Bu oyuncuların hepsi de bize geçen sezon çok şey kattı. Çalışmalarımız yoğunlaştık sonra var olan eksikliklerimizi gözlemleyip yönetime ileteceğiz. Yabancı oyuncularımızdan Lawal takıma katıldı. Golcü oyuncumuz Joseph de önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Bunun dışında bir yabancı oyuncu getirip deneyeceğiz. Şu anda gözlemlediğimiz en büyük eksiklik hücum bölgesidir. Hücum bölgesine yerli veya yabancı takviye yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Keyifler yerinde

Yeni sezon hazırlıklarında kendi tesislerinde devam eden Güzelyurt ekibinde keyiflerin yerinde olması da dikkat çekti. Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılıların idmanları oldukça eğlenceli geçiyor.