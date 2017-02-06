Türkiye turladı Kıbrıs veda etti
Türkiye ile Kıbrıs Cumhuryeti'ni bir kez daha karşı karşıya getiren Tenis mücadelesinde kazanan Türkiye oldu
Türkiye ile Kıbrıs Cumhuryeti'ni bir kez daha karşı karşıya getiren Tenis mücadelesinde kazanan Türkiye oldu. Davis Cup Avrupa-Afrika bölgesi 2. Grup ilk tur eşleşmesinde Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 4-1'lik sonuçla geçerek adını ikinci tura yazdırdı. Eşleşmenin ilk gününü 2-1 önde tamamlayan Türkiye'de ikinci günün ilk maçında Marsel İlhan korta çıktı. Kıbrıslı Rum Petros Chrysochos karşısında ilk seti 5-7 kaybetmesine karşın diğer setleri 7-5, 7-6 ve 6-4'lük sonuçlarla kazanan İlhan, seride durumu 3-1'e getirerek Türkiye'ye 2. tur vizesini kazandırmış oldu. Eşleşmede nihai skoru belirleyecek maçta ise Altuğ Çelikbilek ile Nicholas Campbell karşı karşıya geldi. Çelikbilek, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmesiyle Türkiye, 5 maç üstünden oynanan seriyi 4-1 kazanmayı başardı. Davis Cup 2. Grup'a üst üste üçüncü kez galibiyetle başlayan Türkiye'nin ikinci turdaki rakibi, Tunus-İsveç serisinin galibi olacak.