Tuğrul Hilmi Berkay 94 yaşında veda etti
BRTK kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay, hayatını kaybetti.
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay, hayatını kaybetti.
94 yaşında hayata veda eden Berkay’ın ölümünü, oğlu Turgay Hilmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Tuğrul Hilmi Berkay, yarın saat 10.00’da BRT’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Ailesi, Tuğrul Hilmi Berkay’ın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verileceğini açıkladı.
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Etiketler : Tuğrul Hilmi Berkay, BRT
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