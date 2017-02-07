Trodos’ta araç lastiklerini patlattılar

Kıbrıs’ın güneyinde, Trodos’ta tatil yapmak için yola çıkan dört Kıbrıslı Türk aile ile bir Kıbrıslı Rum’un araçlarına zarar verildi.

Arabaların lastiklerini patlatan faili meçhul kişi veya kişiler kayıplara karışırken, polis soruşturma başlattı, üst düzey yetkililer de ailelerle görüştü.

Trodos’taki gelişmenin Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e kadar intikal ettiği bilgisi de geldi. Platres’te yaşanan olayın ardından moralleri bozulan ailelerin, geri dönme kararı aldığı ve Trodos’a gitmeden, tatillerini yarıda kestiği ortaya çıktı. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, ailelerin endişelerini paylaştığı, ayrıca, ‘tüm tatil giderlerinin karşılanması yönünde öneri sundukları’ da haber merkezimizle paylaşıldı.

Birçok Kıbrıslı Türk’ün özellikle hafta sonu akın ettiği, turist alan Trodos bölgesinde, Trodos Hotel’de böylesi bir olay yaşanmasını çok üzücü olarak nitelendiren görgü tanıkları, kendini bilmezler tarafından yapılan bu tarz saldırıların tüm topluma mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraflar: Oya Akın