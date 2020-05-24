Toplu ibadet yasağı kalktı
Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün bayram namazıyla kalktı. Namaz sonrasında Covid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşma olmadı.
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Ramazan Bayramı namazı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı.
Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün bayram namazıyla kalktı. Namaz sonrasında Covid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşma olmadı.
Cami girişlerinde namaz kılmaya gelenlere dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü.
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