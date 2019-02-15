TIR dorsesinden trajedi çıktı: 33 mülteci

Mağusa Limanı’na Via Famagusta isimli gemi ile gelen tuvalet kağıdı yüklü 01 AAN 070 plakalı TIR araçta 33 mülteci tespit edildi. TIR şoförü ve 33 mülteci gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde...

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında bir tır araç içerisine gizlenmiş Suriye uyruklu 33 erkek şahıs tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor."