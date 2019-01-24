Devrim DEMİR

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun “Cezaevinde insanlık dramı var” iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın dün YENİDÜZEN’de çıkan açıklamalarına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

İnsan Hakları Vakfı’nın zaman zaman cezaevine girdiğini ve kendisinin de bilgilendirildiğini ifade eden Baybars’ın bu açıklamasına sosyal medya üzerinden Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili’den yanıt geldi.

Polili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfına zaman zaman Merkezi Cezaevi ile ilgili gelen şikayetleri Bakanlığa aktardıklarını ancak cezaevinin koşullarını görmek için hiçbir zaman ziyaretlerinin kabul edilmediğini yazdı.

Polili, ayrıca sosyal medya üzerinden yazdığı yazıda, geçtiğimiz yıl iki kadın mahkumun dövüldüğü iddiası üzerine görüşmelerinin yine kabul edilmediğini ve Bakanlığın devreye girmesi sonucu görüşme sağladıklarını ifade etti.

Polili: En çok tartışılması gereken yapılacak olan rapor

Cezaevi denetimi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan avukat Öncel Polili, “Bence burada en çok tartışılması gereken konu, yapılacak olan raporun kapsamı ve diğer taraftan Cezaevleri Tüzüğünün 45. Maddesinde düzenlenen Cezaevi Danışma Kurulunun neden çalıştırılmadığıdır.”

Karapaşoğlu’nun iddiaları gündem oluşturmuştu

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu, cezaevinde kaldığı 3 günlük sürede yaşadıklarını ve gözlemlediklerini YENİDÜZEN’e anlatmıştı. Karapaşaoğlu, cezaevinde bir koğuşta çocukların cinsel ilişkiye girdiğini, camların kırık olduğunu, sıcak suların yeterli olmadığını ve mahkumların koridorlarda yattığını iddia etmişti.

Baybars bezaevinden kapsamlı rapor talep etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Cezaevinde insanlık dramı” haberi üzerine Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden kapsamlı rapor talep ettiğini açıklamıştı. Baybars, cezaevinde kırık camın olmadığını 350 kişiye yetecek su olanağı sağlandığını bakan olduktan sonra 100’e yakın mahkum ve tutuklunun şikayetlerini dinlediğine dikkati çekmişti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karapaşaoğlu’nun genç çocuk mahkumların cinsel ilişkiye girip uyuz oldukları iddiasının tıbben doğru olmadığını açıklamıştı. İkisinin tamamen ayrı şeyler olduğunu ve koğuşların hijyen şartlarının rutin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek, ilaçladığını ifade eden Baybars, cinsel ilişki olayının Karapaşaoğlu’nun kendi gözüyle mi gördüğünü sorgulamıştı.

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi açıklama yaptı: “Soruşturma başlatılmasını umut verici bulduk”

Merkezi Cezaevinde yaşananların ardından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Merkezi Cezaevindeki insan hakları ihlallerine ve genel olarak cezaevinin koşullarına ilişkin soruşturma başlatılmasını umut verici olarak karşıladık. İnsan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılmasında ve raporlanmasında uzmanlardan faydalanılması gerektiği inancında olduğumuzu bildirir, alanda çalışan bir meslek örgütü olarak katkı koyabilmek adına bilgi ve tecrübelerimizden yararlanılmasından mutluluk duyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.