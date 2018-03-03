"Sosyal nitelikli buluşmaya hazırız"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in sosyal içerikli bir yemekte Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yla bir araya gelme arzusunu yinelediğini açıkladı.

Alithia gazetesi “Yemek Pişiyor – İki Lider Crans Montana’dan Sonraki İlk ‘Yeniden Yakınlaşmaları’ İçin Hazır – İkisinin Yemeği Neredeyse Tamam” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Crans Montana zirvesi sonrasında ilk sosyal nitelikli buluşmaya hazır oldukları iddiasında bulundu.

Gazete, Anastasiadis ve Akıncı’nın yemekte bir araya gelmeleri konusunun 24 saat içerisinde kesinleşmesinin ve görüşmenin önümüzdeki 10 günlük zaman zarfında gerçekleşmesinin beklendiğini öne sürdü.

Perde gerisinde, liderlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elziabeth Spehar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir yemekte bir araya gelmeleri ve liderlere başa baş görüşme imkanının verilmesinin hazırlıklarının yapıldığını iddia eden gazete, Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le gerçekleştirdiği görüşmede hazır bulunan Spehar’a, Akıncı’yla buluşma arzusunu yinelediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Spehar’a, Akıncı’nın bu konudaki görüşünü sorduğunu, Spehar’ın ise “Akıncı’nın olumsuz olmadığını, görüşmenin gerekliliğini vurguladığını, ancak o an için hazır olmadığı izlenimini yarattığını söylediğini” öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis ise Spehar’dan, Akıncı’yla yapacağı görüşmede (Lacroix’le gerçekleştireceği görüşme çerçevesinde) kendisinin hazır olduğunu ve yemek düzenlenmesi için Akıncı’dan olumlu yanıt beklediğini iletmesini istedi.

Spehar ise, Anastasiadis’in bu talebini yerine getireceğini vurguladı.

PRODROMU: “ANASTASİADİS BEKLEMEDE”

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in dün Spehar’a, Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini söylediğini yazdı.

Prodromu, “Başkanın isteği kesindir. Karşı tarafın mesajlarının neler olacağını görmeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anastasiadis’in dünkü görüşmede Spehar’a ayrıca, “Öncelikle Türkiye’nin her türlü kışkırtma ve müdahalesinin sona erdirilmesi halinde ve elbette yeni koşullar ve taleplerin olmadığı, kesin olan çerçeve içerisinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu” da ilettiğini belirten Prodromu Akıncı’nın televizyon kanallarında ortaklaşa yayınlanan açıklamaları için ise “yeni bir şey duymadıkları” yorumunda bulundu.

Gazete, Prodromu’nun ayrıca, “Akıncı’nın, Anastasiadis’in federal çözüm olmazsa iki devletli çözüm konusunda nabız yokladığına dair bilgiler bulunduğu” şeklindeki sözlerini ise yorumlamaktan kaçındığını aktardı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “ ‘Son Düzlükte Takılıyorlar – ‘Yüz Yüze’ Görüşmek İstiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Akıncı ve Anastasiadis’in neredeyse aynı anda yaptıkları önerilerle yüz yüze buluşma isteklerini dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, Akıncı’nın açıklamasında bu niyetini ortaya koyduğunu, Rum sözcünün de dünkü açıklamasında Anastasiadis’in bu arzusunu yinelediğini belirtirken; her iki liderin de koşullarının olmasının müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırdığı yorumunda bulundu.

Prodromu ise dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’E yaptığı açıklamada, liderlerin sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmelerinin illaki müzakerelerin yeniden başlayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Akıncı’nın doğal gaz konusunda iki toplumlu komite kurulması önerisi konusunda ise Prodromu’nun dün yeniden “2010 yılından beridir mevcut olan uzlaşıya” atıfta bulunduğunu ve bu konudaki yetkinin “federal hükümette olduğunu” hatırlattığını yazan gazete, “bu engelin taraflar arasında kalıcı hale gelmiş gibi göründüğü” yorumunda da bulundu.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini “Başkan Kışkırtmaların Durması Halinde Müzakerelere Hazır – Nikos Anastasiadis BM’yi Mustafa Akıncı’yla Görüşme Niyetine İlişkin Bilgilendirdi” başlığı altında verdi.