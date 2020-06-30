Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" dalgası

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişlerin başlamasına saatler kaldı. Bu sırada sosyal medyada başlayan "karantinasız girişlere hayır" paylaşımları dalga dalga yayılmakta.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, hükümete olan tepki gösterirken, "karantinasız girişlere hayır" diye paylaşım yapmakta.

Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanacak. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de Ercan'a girişte bu teste tabi tutulacak. Yolcular iki testinin de negatif olması durumunda ülkeye girebilecek.

Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek.

Ercan Havaalanı da 1 Temmuz itibarı ile yeni düzenlemeye geçiyor. Geliş ve gidişlerde önlemler alınırken, yolcular için birçok uyarıcı ve bilgilendirme levhaları konuldu.

Ülkeye yarın sabah saat 02.20'de İstanbul'dan iki uçuş gerçekleşecek. Türk Hava Yolları uçağı saat 02.20’de, Pegasus uçağı ise sabah saat 08.00’de iniş yapacak, Ercan’dan yolcu alacak bu uçaklar Türkiye’ye dolu dönecek.