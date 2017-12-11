SOS Çocukköyü aracına kavuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 22 Ekim’de gerçekleştirdiği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”ndan elde edilen gelir, SOS Çocukköyü’nün ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olacak bir araç alımı için kullanılıyor. Bu kapsamda toplam 93 bin 493 TL’lik gelir, bugün SOS Çocukköyü’ne teslim edildi.

LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Kombos Otomotiv’den alınacak Fiat marka araç basına tanıtıldı.

Başkan Harmancı: Maraton, ada çapındaki diğer tüm organizasyonlardan ayrılmıştır

Gerçekleştirilen basın toplantısına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yanında sponsor kuruluşlar ve KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, başta 4 yıldır ana sponsor olan Kuzey Kıbrıs Turkcell olmak üzere maratona katkı koyan Arden Gıda, Atakom Ltd, Kombos Otomotiv, Korman Construction, Simit Dünyası, Radyo Juke ve maratonun düzenlenmesindeki teknik destekleri nedeni ile KKTC Atletizm Federasyonu’na teşekkür etti.

Harmancı ayrıca 2 yıldan beridir her sosyal sorumluluk projesinde kendileri ile işbirliği yapan ve organizasyonda bulunan derneklere katkı koyan Cumhurbaşkanlığı’na da ayrıca teşekkürde bulundu.

Başkan Harmancı, sosyal dayanışma adına önemli bir örnek olan maratonun SOS Çocukköyü’ndeki çocuklarımızın ulaşım imkanlarını geliştirmek adına koşulduğuna işaret ederek, katılımın en yüksek seviyeye ulaştığı bu organizasyonun ada çapında diğer tüm organizasyonlardan ayrıldığını aktardı.

“Hedef, 8’inci maratonun uluslar arası takvime girmesi”

Maratonun şehrin kimliği ve markasının önemli bir parçası olduğuna değinen Başkan Harmancı, hedeflerinin markalaşan bu organizasyonu uluslar arası boyuta taşımayı amaçladıklarını, 8’inci kez düzenlenecek maratonun uluslar arası takvime girmesi için çalışmalara şimdiden başladıklarını ifade etti.

Başkan Harmancı, maratonun bulunduğu konum itibarı ile buna değer olduğunu belirtirken, “Umarım bugüne kadar tek kuruş katkı yapmayan Spor Dairesi de ülke gündemini belirleyen bu aktivitenin gerek uluslar arası takvime girmesine, gerekse de düzenlenmesine katkı koyar” dedi.

Tüm masrafların çıkarılması sonrasında etkinlikten 95 bin 493 TL’lik gelir elde edildiğini, bunun 83 bin 493 TL’sinin çek olarak teslim edildiğini, 6 bin TL’sinin Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlandığını belirten Başkan Harmancı, diğer 6 bin TL’nin de Kombos Otomotiv tarafından verildiğini açıkladı.

Akter: Her şey inanmak ile başlar

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, başta TL olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederken, her şeyin inanmak ile başladığını aktardı.

Bir sonraki maratonun yine bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenmesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Akter, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Maden: Kuzey Kıbrıs Turkcell sosyal sorumluluk ile eş anlamda kullanılır hale geldi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise yaptığı konuşmada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.

Maden, sadece Lefkoşalıların değil 70’den 70’e tüm Kıbrıslıların katıldığı bir maraton olduğunu, güle oynaya, hem spor, hem eğlence, hem de sosyal sorumluluğun sağlandığına işaret etti.

Şirket olarak 4’üncü kez etkinlikte yer aldıklarını anımsatan ve bundan mutluluk duyduğunu ifade eden Maden, “Kuzey Kıbrıs Turkcell sosyal sorumluluk ile eş anlamda kullanılır hale geldi. Bundan sonra da bu tip etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz”

Kombos: Maraton bir marka haline geldi

Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos ise çok keyifli bir organizasyon olduğuna işaret ederek, marka haline gelmiş bu organizasyona katkı koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda diğer sponsorlar ve KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri de organizasyonun devamının gelmesi arzusunda bulundular.