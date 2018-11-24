Sivri’li G.Saray kayıpsız

Galatasaray’da forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, ligde bu hafta formasını giydiği U21 takımı ile Konyaspor karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray U21 takımı ilk 11’inde mücadele eden Sivri takımı ile 3-1 galip gelerek maç fazlası ile liderliğini sürdürdü. Ahmet Sivri karşılaşmada gol atma başarısı gösteremezken galibiyete oynadığı oyunla katkı koydu. Ahmet Sivri 13’üncü haftası oynanan ligde rakip fileleri 5 kez havalandırdı.