Polis görüntüleri inceleyecek

Güzelyurt’ta meydana gelen ‘Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp ve Tecavüz-i alet bulundurma ve bıçak taşıma’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.T., ve H.İ.T., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Akyay, olguları aktardı.

Polis, zanlıların 11 Temmuz tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefke Karadağ'da daha önceden aralarında husumet bulunan müşteki Halil Leventbaşlar'a ait HA 948 plakalı aracı park halinde bularak aracın sağ ön ve sağ arka lastiklerini bıçak ile kasten ve kanunsuz olarak delmek suretiyle kasti hasara uğrattıklarını belirtti.

Polis, ayni gün 22.30 raddelerinde zanlıların Lefke Karşıyaka 9 Eylül Caddesi üzerinde kar maskesi takarak Halil Leventbaşlar'ı beklemeye başladığını anlattı.

Polis, yaya olarak müşteki Halil Leventbaşlar’ın konu caddeye girmesi üzerine zanlıların müştekinin üzerine yürüyerek ellerinde bulundurdukları tecavüzi aletlerle kasten ve kanunsuz olarak müşteki Halil Leventbaşlar'ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle 2 adet kaplama porselen dişinin kırılıp kasti hasar yapılmasına ve ciddi bir şekilde darp edilmesine neden olduklarını anlattı.

Polis, 2 zanlının da aleyhlerine derdest emri alınıp tutuklanarak Lefke Karakol hücrelerine yerleştirildiklerini belirtti. Polis, olayda kullanılan tüm emarelerin bulunarak zapt edildiğini söyledi. Polis, müşteki Halil Leventbaşlar’ın mesele ile ilgili olarak şikâyetçi olup halen Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altında tutulmakta olduğunu söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini ve ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kullanmaları talep etti.Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.