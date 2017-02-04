Pirgo açıklarında 93 mülteci!

Kıbrıs’ın güneyinde, Aşağı Pirgo köyü açıklarındaki bir teknede 93 mülteci bulundu. İncyprus’un haberine göre, 34’ü erkek, 17’si kadın ve 42’si çocuk olan mülteciler sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis karakoluna götürüldü, ardından kampa yerleştirildi.

Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Suriyeli mülteciler…

Mültecilerin, Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Suriyeli mülteciler oldukları da ifade edildi.

Dün gece tekneyle Pirgo’ya yaklaşan mültecilerin gece yarısına doğru yetkili makamlarca bulunduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde yüzlerce mültecinin daha Kıbrıs’a geleceğine ilişkin bilgi ve endişe de belirtildi.

foto:Filefteros