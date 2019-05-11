Özersay Hükümeti Neden Bozdu?!…

Kuzey Kıbrıs’ın hükümetlerinin ortalama ömrü 14 ay… HP Başkanı Özersay’ın marifetiyle son hükümet de ortalamayı bozmadı. Memleketin gündemi ‘Toparlanıyoruz’ hareketinden doğmuş bir siyasi parti olan HP’nin neden ‘Dağıtıyoruz’ diyerek mevcut hükümeti bozduğu ile ilgili; bir de yeni hükümet üzerine senaryolar…

HP, bardağı taşıran damla olarak, hükümet ortaklarının bilgisi dışında Serdar Denktaş’ın oğluna menfaat sağlamak üzere hükümetteki makamını kullanmış olmasını gösterdi. Tek sebep bu mu ? Değil… Asıl sebep ise hiç değil…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az bir zaman kaldı; Özersay aday ama geçen seçimlerdeki halk desteğine ve ilgisine şimdilerde sahip değil. UBP’de etkin bir aday ismi yok; Tatar Başbakan olmayı tercih ediyor. Serdar Denktaş aday… YDP’den de Arıklı aday olabilir. Yani sağ dört parça ama Özersay için esas rakip ve sağ oyları bölebilecek aday Denktaş… Hem onunla aynı hükümette olmaması gerek, hem de onu halk nazarında itibarsızlaştırmak gerek… Ve ayrıca, UBP’yi de hükümete getirerek, seçmeninin desteğine talip olmak gerek… Dolayısıyla, Denktaş’ın oğluna arazi kiralaması konusunu kullandı.

Şimdi UBP ile hükümete girecek; yeni hükümet senaryosuna göre durum böyle… Türkiye Kuzey Kıbrıs için mali yükümlülüklerini yerine getirmeye zaten başlayacaktı ama yeni hükümette başlayacak ve Özersay bunu Denktaş’ın hükümette olmaması nedeni ile izah edecek… Birikmiş alacaklar Türkiye’den gelince, UBP-HP hükümeti memleketi paraya boğacak; Özersay Cumhurbaşkanı olacak… Türkiye’nin bu AKP hükümetinin desteği de Özersay’da olacak; Özersay kesin Cumhurbaşkanı olacak… Olunca da Kıbrıs sorunu çözümünde BM ölçütlerinde görüşme masasına oturmayı, Türkiye’nin talimat ile reddedecek; statüko devam, Özersay beş yıl Cumhurbaşkanı… Türkiye de bu süre içinde Doğu Akdeniz’de hidrokarbon sondajları yapacak; statüko devam etmezse Türkiye bu çalışmaları meşru olarak yapabileceğine dair tüm iddialarından yoksun kalır…

Kısacası HP ve esasında Özersay Dörtlü Koalisyon hükümetini, kendisinin Cumhurbaşkanı olabilmesi stratejisi ile bozdu. Olabilecek mi?! Denktaş, bakanlıktan ayrılmak için verdiği istifa yazısında dokunulmazlığının kaldırılmasını, hakkında araştırmanın yapılmasını da kaydetti… Özersay burasını es geçti ama kamuoyu Özersay’ın gerçek niyetinin «bağcıyı dövmek» olduğunu anladı… Özgürgün’ün dosyaları için savcılığın peşinde koşuyordu, Denktaş kestirme yol verdi; Özersay niye bırakıp gitti?! Yeni hükümette bunu yapacağını söyleyerek kendini kurtarmaya çalışabilir ama eski hükümette bu dosyaların yargıya taşınması için çabalayan bir de CTP ve TDP vardı; UBP’li hükümet Özersay’ın böylesine dosyaları ilerletmesine imkan mı verecek ?! Hikaye…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’lilerin oyu çantada keklik mi ? Bu soruya en iyi cevabı Eroğlu verecek; olsaydı seçimi kaybetmezdi… İrsen Küçük’e çekilen seçim oyunu da unutulmadı… Bu AKP şimdi Özersay’ı destekliyor olabilir ama AKP’liler de biliyor ki, Özersay ve HP’si Ahmet Davutoğlu projesidir ve şu anda Ahmet Davutoğlu AKP’ye karşı yeni bir parti kurma çalışması içinde ve manifestosunu da yayınladı. Bu AKP, Özersay’a tavla-teslim mi, güvenir mi? Zaten AKP de, Özersay da oy kaybediyor, zaten ikisinin de geleceği belli değil ama Özersay’ın nerde duracağı onlar için hiç belli değil… Bu AKP’nin desteğini almak da Kıbrıslı Türk seçmen için ne kadar itibar görecek, orası ayrı konu…

Dolayısıyla, Özersay cumhurbaşkanı seçilebilmek için yola çıktı ama strateji ve taktikleri onu vizyonuna taşıyamayacak; güvendiği dağlar ise şimdiden kara bulutlu… Ama hükümeti bozdu ya, hükümetteki iki ilerici partiyi bu AKP ile hükümet konuları bağlamında işbirliği yapmaktan da kurtardı… Durum ortada, izaha da pek ihtiyaç yok ; İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi konusu Kıbrıslı Türklerin demokrasi anlayışına hiç girmedi. Süreç burada duracağa da benzemiyor ve Türkiye’deki rejim Kıbrıslı Türkler için de endişe verici bir niteliğe evriliyor. Böyle bir Türkiye rejimini kurgulayan ve yürütenler ile Kıbrıslı Türk ilerici partilerinin hükümet nedeniyle iyi ilişkilerde olma çabası Kıbrıslı Türk ilerici güçleri ve hareketi parçalayabilir, dumura uğratabilir, savrulmalar yaşanabilir…

Özersay’ın hükümeti bozmasının kendine pek bir faydası olacak gibi değil ama ilerici partiler için bu iyi tarafını görmekte fayda var…