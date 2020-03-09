Orta refüje çarptı, takla attı
Gönyeli Çemberinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Gönyeli Çemberinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bu sabah saat 06:45 sıralarında, Kazım Özemre (E-37), kullanımındaki KV 240 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüje çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre kazada yaralanan Özemre, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : traifk kaza, trafik, Kazım Özemre
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