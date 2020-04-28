Önce test sonra açılma gündemde

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, güneyde Corona virüs sebebiyle uygulamada olan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacak kesimlere 20 bin test yapılmasının sağlanması için adım atıyor.

Politis ve diğer gazeteler, Sağlık Bakanlığı’nın, uygulamada olan kısıtlamaların kaldırılması sonrasında iş yerlerine dönecek kişilere uygulanmak üzere 20 bin test yapılmasını planladığı, bu çerçevede Kıbrıs’ın güneyindeki özel tahlil laboratuvarlarıyla temasta olduğunu yazdılar.

Gazete, bakanlığın test başına 80 Euro fiyat önerdiğini ancak bu ücretin sadece iki laboratuvar tarafından kabul edildiğini belirttiği haberinde, laboratuvar sayısının 20 bin test için yetersiz kalması sebebiyle bakanlığın, test fiyatları konusunda Sayıştay Başkanlığı’na danışma kararı aldığını vurguladı.