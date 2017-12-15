Ömer Dayı ve Bareyası Mağusa’da...

Karikatürist Serhan Gazioğlu'nun imzasını taşıyan Ömer Dayı ve Bareyası kitabının tanıtımı 15 Aralık Cuma gecesi Khora Kitap Mağusa'da yapılıyor. Saat 19:00’da başlayacak olan etkinlikte katılımcılar, eserin yaratıcısı Serhan Gazioğlu ile kitap hakkında konuşma ve kitaplarını imzalatma fırsatı da bulacaklar.



“Bu ülke toprağına tutunmak için yeni bir şevk duyacaksınız...”

“Ömer Dayı toplumsal mücadele ve direniş tarihimize tanıklık eden, halkımızın yaşadığı her mağduriyet karşısında adaletten, doğrudan yana taraf olan bir karakterdir. Ömer Dayı ve Bareyası’nın başından geçenleri okurken; kah üzülecek kah şaşıracak kah sinirleneceksiniz… Hayatın mizahı geçtiği bazı absürd olayları yeniden hatırlayacak, kahkahalarınızla siz de saf tutacak; bu ülke toprağına tutunmak için yeni bir şevk duyacaksınız. Sevgili Serhan M. Gazioğlu bu değerli eseri aracılığı ile hepimize mizahın gerçekten de ciddi bir iş olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.”