Oksijen tüpü patladı: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ayakta tabi merkezinde, servis görevlisi olarak çalışan Tugay Gök yaralandı.
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ayakta tabi merkezinde, servis görevlisi olarak çalışan Tugay Gök yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 21.45 sıralarında, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ayakta tabi merkezinde, servis görevlisi olarak çalışan Tugay Gök (E-25), bir hastanın biten oksijen tüpünü değişmeye çalıştığı sırada, dolu tüpten sızan oksijenin parlaması neticesinde yüzünden ve kolundan hafif şekilde yaralandı.
Bahse konu şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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