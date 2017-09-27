Ocak Yiğitcan’ı onurlandırdı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, eski futbolcusu olan elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na plaket takdim etti.

Ağustos ayında Londra’da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan ve 4x100 metre bayrak takımı ile final koşma başarısı gösteren Yiğitcan Hekimoğlu’na eski kulübü anlamlı bir davranışta bulundu. Önceki gün oynanan Türk Ocağı – Cihangir karşılaşmasının devre arasında kulüp başkanı Fahri Altınör, eski altyapı oyuncularından Hekimoğlu’na plaket takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Yiğitcan da Türk Ocağı kulübüne üzerinde kendi ve antrenörü Celal Keleş’in imzası ve fotoğrafı bulunan bir çerçeveyi hediye etti.