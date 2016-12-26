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  3. O.Başat Büyükler Ligi’nde çekişme devam ediyor
O.Başat Büyükler Ligi’nde çekişme devam ediyor

O.Başat Büyükler Ligi’nde çekişme devam ediyor

Masa tenisinde Omaç Başat Büyükler Ligi hız kesmeden devam ediyor.

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Geçtiğimiz Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı Federasyon Salonu’nda oynanan maçlarda büyük çekişme yaşandı. Zorlu mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda oyuncuların performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.  Alınan sonuçlar şöyle

KADINLAR 4. AYAK SONUÇLARI:

GAÜ-GSB                                4-0 (HÜKMEN)

Bekiroğulları-Dumlupınar            4-0

 

ERKEKLERDE 7. AYAK SONUÇLARI:

GAÜ-GG                                    4-0

YDÜ-GSB                                   4-1

LAÜ-Levent                                 4-1

Dumlupınar-Gençlik Mer.              4-1

 

ERKEKLERDE 8. AYAK SONUÇLARI:

GAÜ-GSB                                   4-0

LAÜ-GG                                      4-0

Dumlupınar-Levent                        4-1

Bekiroğulları-Gençlik Mer.             4-0

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