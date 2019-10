NE BİRİNİ, NE ÖBÜRÜNÜ

Kurtlar bulanık havayı severmiş. Bir kez daha gördük.

Özü itibarıyla ‘barış’ mesajı içeren bir açıklama ne fırtınalara yol açtı!..

Çünkü birileri ‘fırsat’ kolluyordu.

Bu ‘fırsat’ı buldular.

Tepe tepe kullanacaklar.

Sağ partilerin Nisan 2020 için ‘aday’ sorunu vardı.

Hala var.

Lakin bu ‘fırsat’ onlara ‘toparlanma zemini’ yaratır gibi algıladılar.

O yüzden topyekun şahlandılar.

Sağın milliyetçi, hamasi söylemlerinin ardındaki ‘gizli ajanda’ tam da budur.

Siyasal hayatımızda pek de alışık olduğumuz ‘sağda birlik’ teraneleri bir defa daha ısıtılıp masaya konulmuş durumda.

Lakin ‘asıl mesele’ hala çözülemedi.

Yani ‘aday’ bulamadılar!

Oysa sol cenahta iki güçlü aday var ve belki de her ikisi de, sağın cılız adaylarla yarışacağı seçimde ikinci tura kalabilecekti.

Bunu engellemek için de ne yapmak lazımdı?

‘Sağ-sol kutuplaşması’ yaratmak!..

Ve bunun için tabii ki yapılacak belliydi: ‘Milliyetçi-vatan haini’ ya da ‘Türkiyesever-Türkiyesevmez’ ayırımcılığı yapmak…

Toplumu gerim gerim germek, bölmek, kimi fanatik grupları hareketlendirmek ve de huzuru bozmak pahasına, sağ cenah bulduğu ‘fırsat’ı tepe tepe kullanacak.

Bu yüzden ‘sağduyu’ davetlerine karşın ortamı germeye devam ediyorlar.

Sorumsuzca!..

**

Sağda vaziyet buyken, sol kesimde de aşina olduğumuz o ‘malum hastalık’ yeniden hortlatıldı. Zaten bunun ipuçları vardı ama son gerginlikle beraber durum daha da tatsızlaşmaya başladı.

Bundan 4,5 sene önce, 2015 seçimlerinde de çok yazdım, söyledim. Geçenlerde yine tekrarladım: Sol adayların, çözüm yanlısı güçlerin arasını bozacak her girişim, çözüme ve sola zarar verir. Çünkü bu kesimin her zaman birbirine ihtiyacı var.

Özellikle de seçimin ikinci turunda…

Bu nedenle soldan kimler aday olacaksa, ilişkilerini buna göre dizayn etmeli…

Eğer amaç ‘üzüm yemek’se tabii…

Kıbrıs’ta federal çözümse gaile, o zaman mantıkla hareket etmek gerekir. Mantık da, ‘geleneksel yüzde 60-65’lik sağ oyları birleştirici işler yapmamayı’ söylüyor.

Suriye meselesi üzerinden yaratılan gerginlik sonrası, soldaki olası iki adayla ilgili söylenen ve yazılanların bir kısmı tedirgin edicidir.

Özellikle iki hatalı çıkış vardır gördüğüm…

Ne ‘Akıncı Suriye meselesini seçim amaçlı ortaya attı’ ne de ‘Erhürman çıkmasın, solda ortak tek aday olsun’ demek çözüm cephesine fayda sağlar.

Bu ‘hırlaşma’nın sonu hayra alamet değil çünkü…

Ne biri…

Ne de öbürü!..

İki olası aday arasında sürtüşme ve sorun değil, diyalog ve işbirliği zemini yaratmaktır asıl başarı…

Yoksa ‘kavga’ çıkarmak kolaydır. Herkes çıkarır.

Doğrusu şudur:

Ne birini yedirtiriz kurda kuşa…

Ama ne de öbürünü!..

Niyeti ‘üzüm yemek’ olan herkese duyurulur…