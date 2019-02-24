MTG’den rakiplerine gözdağı: 0-7

K-Pet Süper Lig’de 19.hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Mağusa Türk Gücü, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Binatlı’ya konuk oldu. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü rakibini 7-0 mağlup ederek rahat kazandı. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Mağusa ekibi, şampiyonluk yolunda Yenicami’yi takibini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Peter Ebi (2), Uğur Gök, Mehmet Erol, Sadık Balarabe, Dinopeter ve Michael Odibe kaydetti. Konuk ekip aldığı galibiyetle 44 puana yükselirken, Binatlı 15 puanda kaldı.

STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: O.Özpaşa**, S.Alkın**, A.Akçınar**

BİNATLI

Salih Beyoğlu*

Hüseyin Taşçı*

Mustafa Süzgen*

(Dk.70 Ayhan)*

Muammer Tip*

Sertaç Öziblin*

Burak Sarıkaya*

Omodiagbe Victory*

Paulo Dos Santos*

(Dk.59 Hasan)*

Vinicious Jorge*

(Dk.78 M. Ali)*

Barkın Özaşık*

Alattin Yavuz*



TD: Gökmen Davutoğlu

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Yusuf Yontar***

Orhan Kalaycı***

(Dk. 84 Y. Beyazi)

Halil Uçar***

Michael Odibe***

Yasin Kurt***

Mehmet Gürlü**

Adil Uçar***

Dinepeter Jude***

Halil Turan**

(Dk.61 M. Erol)***

Uğur Gök**

(Dk.67 Sadık)***

Ebimo Peter***

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk. 4 ve 74 Peter Ebi, Dk.43 Uğur Gök, Dk.67 Mehmet Erol, Dk.69 Sadık Balarabe, Dk.71 Dinopeter Jude, Dk.90 Michael Odibe (Mağusa Türk Gücü)