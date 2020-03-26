MS Derneği, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS hastalarının hastane ortamında damardan ilaç almaları konusunda sorun yaşandığını belirterek Sağlık Bakanlığı'na bu sorunu çözmesi çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Sibel Hançerli yazılı açıklamasında, reçete yazdırma sorununun çözüldüğünü, kronik hastalıkları nedeniyle koronavirüse karşı risk grubunda olan MS hastalarının reçete yazdırmak için hastaneye gitmeden on-line sistem sayesinde ilaçlarını direkt İlaç Eczacılık Dairesi’nden temin edebildiklerini kaydetti.

Hançerli ancak bazı MS hastalarının hastane ortamında, damardan, uzman nöroloji doktorları ve tecrübeli nöroloji hemşirelerinin gözetiminde ilaç alma konusunun halen çözüm beklemediğini belirtti.

Salgın nedeniyle hastaneye gidemeyen ve ilaçlarında aksama olan bazı hastaların atak geçirdiklerini kaydeden Sibel Hançerli, Sağlık Bakanlığı'ndan talebini şöyle aktardı:

"Hastaların yaşadıkları sorunlara bireysel çözümler bulmak için sarf ettikleri çaba ve stres de sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde damardan alınan bu ilaçların, koronavirüs nedeniyle oluşan koşullarda, özel veya başka devlet hastanelerinde, uzman nöroloji doktorları ve tecrübeli nöroloji hemşirelerinin gözetiminde alınması için gereken yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki düzenlemeyi en erken zamanda yapması gerekmektedir. MS hastalarının ilaçlarını düzenli alması hayat kaliteleri açısından çok büyük önem taşır. İlaçlarda yaşanan aksama MS hastalarında kalıcı sekeller oluşmasına neden olabilmektedir."