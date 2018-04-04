Mart ayı enflasyon oranı 0,87

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Mart ayı enflasyon oranını yüzde 0,87 olarak açıkladı.



DPÖ’den yapılan açıklamaya göre, Mart ayı rakamlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 2,26, yıllık enflasyon ise yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.



Mart ayında endekste yer alan 353 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; % 40 ile magazin ve dergi (aylık), % 38.38 ile cehennem topuzu ve % 36.07 ile brokoli oldu. En fazla fiyat düşüşü % 47.57 ile taze bakla, % 24.74 ile çilek ve % 18.77 ile kivide görüldü.



Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:



Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda % 4.39 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda % 2.69 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda % 1.67 artış, Eğitim ana grubunda % 0.97 artış, Ulaştırma ana grubunda % 0.89 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda % 0.79 artış, Sağlık ana grubunda % 0.45 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.43 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda % 0.42 artış, Haberleşme ana grubunda % 0.00, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda % 1.49 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda % 0.01 azalış.



Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup, Motorlu Taşıt Seyr-ü Sefer ücretleri, pasaport alım masrafları ve araç muayenesi ücretine yapılan zamlar nedeniyle Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu oldu.

Mart ayında döviz kurlarının ortalaması da enflasyona artı olarak yansıdı.