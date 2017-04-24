Mağusa’da elektrik kesintisi

Mağusa’da orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın Anıt Çemberi ile 2,5 mil sınır kapısı arası, Maraş, Palm Beach, Derinya ve Çanakkale bölgesindeki tesis ve konutlara elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 15:00 arasında olacak.