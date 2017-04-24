Mağusa’da elektrik kesintisi
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 15:00 arasında olacak
A+A-
Mağusa’da orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın Anıt Çemberi ile 2,5 mil sınır kapısı arası, Maraş, Palm Beach, Derinya ve Çanakkale bölgesindeki tesis ve konutlara elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 15:00 arasında olacak.
Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : ELEKTRİK
Önceki ve Sonraki Haberler