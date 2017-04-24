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Mağusa’da elektrik kesintisi

Mağusa’da elektrik kesintisi

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 15:00 arasında olacak

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Mağusa’da orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın Anıt Çemberi ile 2,5 mil sınır kapısı arası, Maraş, Palm Beach, Derinya ve Çanakkale bölgesindeki tesis ve konutlara elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 15:00 arasında olacak.

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