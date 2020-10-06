Lefkoşa'da kaza: 3 yaralı

Lefkoşa Ortaköy’de meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay yerinde polisten edinilen bilgide KL 730 plakalı salon araç Gönyeli’den Lefkoşa’ya doğru seyrederken karşı istikamete geçti.

Aşırı süratli olduğu öğrenilen araç sürücüsü iki araca çarparak durabildi. Çok sayıda polis olay yerinde Gönyeli istikametine giden cadde trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: Devrim DEMİR

Ayrıntılar gelecek…