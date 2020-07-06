KTTB davasını geri çekti

Bakanlar Kurulu'nun covid-19 salgını ile ilgili tüm yetkiyi Sağlık Bakanlığı'na vermesinin ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davayı geri çekti.

Gürkut, dün alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla Covid-19 hastalığını, “tehlikeli bulaşıcı” hastalık olarak ilan edilmesi ve salgını ile ilgili tüm yetkinin Sağlık Bakanlığı'na verilmesinin ardından davayı geri çektiklerini belirtti.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut bu sabah mahkeme önünde yaptığı açıklamada Tabipler Birliği’nin Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdığı iki davayı, Bakanlar Kurulu’nun iki kararı iptal ettiği gerekçesiyle iki davayı geri çektiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın dün gece yarısı yapmış olduğu açıklama ile daha önce Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların aynı olduğunu da ifade eden Gürkut, bugün öğlen yapacakları basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Gürkut, mahkeme sonrası basına yaptığı kısa açıklamada özetle şunları ifade etti:

“Dün Bakanlar Kurulu’nun dört aydan sonra ülkemizde Covid-19 hastalığını, “tehlikeli bulaşıcı” hastalık ilan etmesi ve bulaşıcı hastalık yasasını 45/2018 sayılı yasayı uygulamaya sokmuş olmasından sonra yetki Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir ve bakanlar kurulu bizim dava konusu ettiğimiz iki kararını iptal ettiğini açıklamıştır, dolayısıyla da bugünkü duruşma ile biz artık geçerli olmadığı için hukuk yoluna taşıdığımız davalar, davamızı geri çektik. Gelinen süreçte yetkili, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre, oluşturulacak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’dir, koordinasyonu sağlamakta, bilginin netleşmesini sağlamakta görevlidir, yasaya göre, hangi kişilerden oluşacağı nettir, nasıl para alacağı belirgindir. Geldiğimiz süreçte Sağlık Bakanlığı dün gece yarısı yapmış olduğu açıklama ile daha önce Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların benzerlerini Sağlık Bakanlığı adına açıklamıştır. Biz saat 12.00’de tekrar basın toplantısı yaparak bununla ilgili değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşacağız.”