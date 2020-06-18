Krizi sadece Tatar engelleyebilir

KULİS: HÜKÜMET KRİZİ Mİ? / HP "TATAR NE YAPACAK?" DİYE GÖRMEK İSTİYOR

Şimdi hemen hemen herkes “ne olacak” diye konuşuyor.

Siyasi kulisler çok hareketli…

Ama en çok da gözler UBP ve HP'ye çevrilmiş durumda…

En sıcak UBP ve HP kulislerine bakalım, bakın bugün neler konuşuluyor:

UBP'DE DURUM: POLİS SORUŞTURMASINI GÖRELİM

Ulusal Birlik Partisi MYK’sı 3 saati aşkın süren toplantısında, kabine değişikliğini resmen gündeme aldı.

Toplantıda ülkeye karantinasız girişler konusundaki siyasi kriz damgasını vurdu, Başbakan Tatar’ın ve MYK’nın tavrının “polis araştırmasını ve raporunu görerek hareket edilsin” şeklinde olduğu UBP kulislerine yansıdı.

Başbakan Tatar’ın ‘bürokratlar dahil’ geniş çaplı bir araştırma istediği de elde edilenler bilgiler arasında…

Şu aşamada erken bir adımın söz konusu olmayacağı, ancak kabine değişikliği de dahil her olasılığın polis soruşturmasına göre devreye konulacağı belirtili.

HP’nin resmi olarak UBP’ye “Üstel görevden alınsın” gibi bir talebi olmadığı ancak konunun araştırılması yönüne bir tavrı olduğu da MYK’da konuşuldu.

UBP kulislerinde ayrıca, polis raporu ve diğer gelişmelere göre Üstel’in görevden alınması durumunda, HP’den de Tolga Atakan’ın görevden alınmasını isteyeceği konuşuldu.

Bir başka bilgi olarak da, yeni bakan olarak, yine Girne’den İzlem Gürçağ’ın ismi konuşuldu. Gürçağ’ın Çalışma, Sucuoğlu’nun da Turizm Bakanlığı’na getirilmesi UBP kulislerine yansıdı.

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HP, TATAR'IN NE YAPACAĞINI GÖRMEK İSTİYOR

Haliyle HP olanlarda oldukça rahatsız.

UBP'ye kesin bir dille “Üstel'i görevden al" demiyor HP ancak toplum vicdanındaki rahatsızlığa ve kamuoyu önünde gelişen bu siyasi skandala bakarak Ersin Tatar'ın bir adım atmasını bekliyor.

"Bekliyor" diyorum çünkü bu bekleme hali kısa bir süre daha devam edecek.

HP kurmaylarının nabzından anladığım kadarıyla söylenen şu:

"Biz şantaj siyaseti gütmüyoruz ancak bu rahatsızlık normal düzeyde değildir, neler yapılacak, ne gibi adımlar atılacak görmek istiyoruz"

HP'nin parti olarak resmen alınmış bir kararı yok elbette ancak partideki genel nabız Tatar'ın Üstel ile ilgili adım atması yönünde…

Peki adım atmazsa?

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Tatar'ın dünkü MYK toplantısı çıkışında "kabine değişikliği gündemde mi" sorusuna verdiği yanıt aslında malumun ilanı gibiydi…

Tatar çok net bir şekilde "hayır görevden alma yok" demiyor, durumu "değerlendireceğini" söylüyordu, siyasette beklenmedik durumların olabileceğinden bahsediyordu.

İşte bu noktada durumun “bir devinim yarattığını” düşünen HP kanadı ise durumu bir süre izlemeyi, UBP’den gelecek adıma göre hareket etmeyi düşünüyor.

Yeniden soralım, peki Tatar bir adım atmazsa?

Ne olacak? HP ne yapacak?

HP'deki genel kanaat böylesi bir durumun ciddi bir sorun olacağı yönünde…

Ne olur?

"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, bu kriz bizi nereye götürür bilemiyoruz” mealinde konuşuluyor.

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Bir tarih var mı peki?

HP'nin “şu tarihe kadar şunu yap” diye UBP'ye bir dayatması yok ancak hem UBP'deki olası adım atmama durumu hem de polis soruşturmasının içeriği olayı gerçek bir hükümet krizine kadar götürebilir.

Durum henüz o noktaya gelmiş değil, gidişatın seyrine Ersin Tatar karar verecek.

Ancak bu siyasi krizin hükümet krizi doğurmasına ramak kaldı diyebiliriz.

Ve bunu engelleyecek olan da Ersin Tatar'dan başkası değil…

Beklenti hem kabine değişikliği hem de polis soruşturmasının daha geniş bir yönde ilerlemesidir.