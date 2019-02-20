“Konsensüs siyasi eşitlik ve sonuç odaklı görüşme üzerine"

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katılımıyla dün gerçekleşen kapalı oturum sonrası Başkan Teberrüken Uluçay’ın ‘Meclis’te konsensüs var’ ifadeleri ilgili bugün siyasi partilerin yaptığı söylemlere yönelik açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Uluçay’ın Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşamada birçok noktada siyasi partilerin bir konsensüsü olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bu konsensüslerin “siyasi eşitlik, sonuç odaklı görüşme, takvim dahilinde görüşmenin gündeme gelmesi ve ucu açık olmaması” olarak da detaylandırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’ni kapalı oturumda bilgilendirmesi sonrası Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Teberrüken Uluçay’ın basına yapmış olduğu açıklamada, basının öne çıkardığı “Meclis’te konsensüs var” başlığından yola çıkarak bazı siyasi parti başkanlarımızın yaptığı yorumlar üzerine dün yapılan açıklamada haberin bütününde yer alan alt satırlarını ve detayını kamuoyumuzun dikkatine getirmek isteriz. Sayın Meclis Başkanımız, yapmış olduğu açıklamada Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşamada birçok noktada siyasi partilerin bir konsensüsü olduğunu belirtmiştir. Sayın Başkanımız, açıklamasının devamında bu konsensüslerin neler olduğunu detaylandırmış ve bunları “siyasi eşitlik, sonuç odaklı görüşme, takvim dahilinde görüşmenin gündeme gelmesi ve ucu açık olmaması” şeklinde açıklamış, bu konuların BM raporlarına da yansıdığını söylemiştir. Açıklamanın tümü Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal medya platformlarında dünden itibaren yayınlanmaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur."