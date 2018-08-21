“Kitaplarımı evde okuyorum…”

Salih ARICI

YENİDÜZEN’e konuşan Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen, “Kitap evini 1983 yılında açmış olmama rağmen sanki daha dün başlamışım gibi hissediyorum. Benim burayı açarken ki düşüncem, hem kitap okuyup, hem de dostlarıma kitap satmaktı” diye konuşuyor…

“Birkaç sene sonra ise bu düşüncem olmadı ve kitap okuma işini evde devam ettirmeye başladım” diyen Merlen sözlerine şöyle devam etti: “Kitapçılık güzel ve zevkli bir iş olmasına rağmen çok emek verilmesi gerek bir iş. Günümüzde her gün yeni bir kitap çıkıyor, onları takip etmeniz ve müşterilerin istedikleri kitapları bulup getirmeniz gerekiyor. Bu da tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. Yanınızda birilerinin de çalışması gerekiyor”

"Elektronik kitap" satışlarımızı düşürdü

Merlen “Kâğıt, mürekkep ve kargo ücretleri döviz endeksli olduğu için masraflar her sene artıyor. Ocak ayından beri kitap fiyatları sürekli değişiyor. E-Kitap, baskı kitaba göre daha ucuz olduğu için kimi insanlar bunlardan satın alıyor” diye konuştu.

Müşteri yelpazelerinin çok geniş olduğunu söyleyen Merlen “Bazı müşterilerimiz medyanın ona lanse ettiği popüler kitapları okurken bazı müşterilerimiz ise kendi araştırması doğrultusunda bulduğu kitapları okumayı tercih ediyor” dedi.

“Kitap okuyan insan, aydınlanan insandır”

“Kitap okuyan insan, aydınlanan insandır” sloganı ile bu sene 27 Ağustos Kızılbaş Gençlik Merkezi'nde her yıl olduğu gibi kitap fuarı yapacaklarını duyuran Merlen “Kitap fuarımız 15 gün kadar sürecek, fuarda yerli ve yabancı sanatçılar iler bir araya gelip paneller ve söyleşiler düzenleyeceğiz” diye konuştu.