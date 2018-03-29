Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinden YENİDÜZEN’e ziyaret

Kıbrıs Üniversitesi, Türkoloji Bölümü öğrencileri YENİDÜZEN’e ziyaret gerçekleştirdi. Bölüm hocaları Neşe Yaşın ve İsmail Kemal’ın da yer aldığı ziyarette öğrenciler YENİDÜZEN’in işleyişini yerinde görme şansı elde etti, çalışanları ile sohbet ederek YENİDÜZEN hakkında bilgilendirildiler.