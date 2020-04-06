Karantina sürecini tutuklu dolduracak

Merkezi Cezaevi'nden Şubat 2018 tarihinde firar ederek Kıbrıs’ın güneyine kaçan zanlı Süleyman Yılkar’ın tutukluluk süresi karantinada olduğu için gıyabında 8 gün daha uzatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara huzurda bulunan zanlı Süleyman Yılkar’ın 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinden firar ettiğini Günbey İstikametindeki Ziyaretçi Giriş Kapısı yanındaki çöplükte çöp boşaltmak için bulunan Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu Süleyman Yılkar’ın cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçtığını ve akabinde Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının Kıbrıs’ın güneyinde de suç işlediğini ve hapis cezası aldığını bu sürenin dolması üzerine cezaevinden çıktıktan sonra 2 Nisan tarihinde BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kıbrıs’ın kuzeyine teslim edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ancak zanlının yurtdışından geldiği için 14 günlük karantina bekleme zorunluluğu olduğundan hücrede karantinada tutulduğunu bu nedenle bu sürenin dolması için zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının karantina süresi maksadı ile 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.