Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç kuşağı bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” düzenliyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere, “kaleminizle, fırçanızla kanserle savaşa katılın” çağrısında bulunuldu ve başvuruların 23 Mart Cuma gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

Bu yıl 17.’si yapılacak olan ve 3. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik olacak.

Yarışmada, 4 başlık altında toplanan konuşlar şöyle: Sigara ve Kanser; Beslenme ve Kanser; Çevre ve Kanser; Spor ve Kanser.



Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu anaokul ve İlkokul 1-2-3 sınıfları için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olması ve çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.

Afiş çalışmalarının “20, Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı-Lefkoşa” adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmayla ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 ve +90 (392) 227 0617 numaralı telefonlar aranabilir.



