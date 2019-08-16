Kaçaklara 8 gün ek tutukluluk

Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşam süren ve ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Bangladeşli 5 zanlı dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşayanlar olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine olay yerine gidip, kontrol yaptıklarını söyledi. Polis, söz konusu yerde yapılan kontrolde apartmanın damında 7 kişi tespit ettiklerini belirtti. Yapılan kimlik kontrolünde 7 kişiden K.M, A.A, S.A, R.M ve A.K’nin ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini ifade etti. Zanlıların gözaltına alınıp, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını ifade etti. İhraç işlemlerinin devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında 8 gün daha tutukluluk emri verdi.