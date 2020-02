İsviçre’den Tüm Dünyaya Yayılan Bir Kariyer ‘Luca Hanni’

Ersin Kaşif

Bu hafta sayfamızı, İsviçreli genç bir şarkıcıya ayırdık. Luca Hanni, sadece şarkıcılığı ile değil, model olmasıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Ekim 1994 yılında doğan Luca, 2012 yılında katıldığı Deutschland sucht den Superstar yarışmasının 9. sezonunu kazanmasıyla bilinir. Kısaca Luca Hanni’nin müzik kariyerinin başlama tarihinin 2012 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman sadece on yedi yaşında olan Luka için şarkı yarışmasını kazanmak, kariyer basamağı için tam anlamıyla bir patlama olmuştu.

Luca Hanni ciddi anlamda yetenekli bir kişi. Model olması yine ünlü bir şarkıcı olması yanında söz yazarlığı da var Luca’nın. Tabii ki tüm bu gelişmeler, geçmişe dayalı birikimlerin bir sonucu. . Luca anaokulundan itibaren önce davul, ardından da gitar ve piyano çalmayı öğrenmeye başlayan bir kişiydi. Yani müzik birikimi çok iyiydi. Önceden de vurguladığımız gibi, 2012’de Almanya’da “Deutschland Sucht Den Süperstar”ın 9. sezonunu kazanarak kendini kamuoyu ile tanıştırmayı başarmıştı.

2012 Luca için harika bir yıl olmuştu.

2 Mayıs 2012’de Dieter Böhlen tarafından yazılan ve bestelenen “Don’t Think About Me” adlı albümünü DSDS’deki zaferinin ardından yayınlandı. Şarkı Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki single listelerinde 1. sırada yer almıştı. Ayrıca, 18 Mayıs 2012’de yayınlanan ilk stüdyo albümü “My Name İs Luca”, Avusturya ve İsviçre’deki albüm listelerinde 1., Almanya’da ise 2. sırada yer almaktadır. Almanya, İsviçre ve Avusturya’da 40’a yakın konser veren Luca Hänni, 2013 yılında ise birçok ödülün sahibi olmuştu. Luca, 2012-2015 yılları arasında 4 albüm çıkardı. 2012 ve 2018 yılları arası 15’e yakın single çıkardı. Eurovision’a gelirsek ise, Luca Hänni, 2016 yılında İsviçre jürisinin bir üyesiydi. 2019 yılında ise, 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsviçre’yi Luca Hänni temsil ediyordu. Tel Aviv’de gerçekleşen yarışmada İsviçre’yi “She Got Me” adlı şarkısıyla 24 yaşındaki Luca Hänni temsil etmiş ve büyük beğeni toplayarak kariyerine bir yenisini daha eklemiştir.