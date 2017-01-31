İNTERNETE DE OKKALI ZAM!

‘Döviz artışı’ gerekçesiyle ADLS kullanıcılarının internet paketlerinde yeni düzenlemeye gidildi, %47 ile %66.88 oranında zam yapıldı

Ayşe GÜLER

Elektrik, akaryakıt ve tüp gazdan sonra internete de OKKALI ZAM geldi.

‘Döviz artışı’ gerekçesiyle ADLS kullanıcılarının internet paketlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

İnternet servis sağlayıcıları, ADLS paketlerinde yüzde 47 ile yüzde 66.88 oranında artış yaptı.

Extend Broadband yeni fiyat düzenlemelerini YENİDÜZEN ile paylaştı.

Yapılan düzenlemeye göre ADLS’de yüzde 47 ile yüzde 66.88 oranında zam gerçekleşti, en fazla fiyat artışı 1 yıllık internet paketlerinde yaşandı.

Diğer internet servisi sağlayıcıları ise artış ile ilgili yeni düzenlemeyi paylaşmadı.

EN FAZLA ARTIŞ 1 YILLIK PAKETLERDE!... Fiyatlardaki en fazla artış 1 yıllık internet paketlerinde yaşandı. 1 yıllık internet alımında 1024 kbps, 2048 kbps, 4096 kbps ve 8192 kbps hızındaki paketlerde 80 TL ile 200 TL arasında fiyat değişikliğine gidildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Extend Broadband Direktör Yardımcısı Berkay Bender ise fiyatlardaki düzenlemenin 2 hafta önce yapıldığını, artan döviz fiyatlarının paketlere yansımak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bender, bu konuda Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTHK) kararı olmadığını, internet servisi sağlayıcılarına ilişkin kurulan derneğin almış olduğu bir kararın hayata geçtiğini kaydetti.

Öte yandan dün gün boyunca aradığımız Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Müdürü Kadri Bürüncük’e de ulaşılamadı.

Extend Broadband, fiyat düzenlemelerini paylaştı: ADLS’de %47 ile %66.88 arasında ZAM!

Extend Broadband yeni fiyat düzenlemelerini YENİDÜZEN ile paylaştı. Sadece ADSL ücretlerinde fiyat artışına giden firma, Wİ-Fİ ücretlerinde yeni düzenlemeye gitmedi.

Yapılan düzenlemeye göre ADLS’de yüzde 47 ile yüzde 66.88 oranında zam gerçekleşti, en fazla fiyat artışı 1 yıllık internet paketlerinde yaşandı.

Özellikle 1 yıllık internet alımında 1024 kbps, 2048 kbps, 4096 kbps ve 8192 kbps hızındaki paketlerde 80 TL ile 200 TL arasında fiyat değişikliğine gidildi.

1024 kbps de 9 TL ile 80 TL arasında zam!

Buna göre zam öncesinde 1024 kbps hızı ile 1 aylığına internet almak isteyenlerin ödediği ücret 10 TL’den 19 TL’ye yükseldi.

Aynı hız ile 3 aylığına internet alanların ödeyeceği miktar ise 29 TL’den 55 TL’ye artarken, 6 aylık internet için ödenecek tutar 55 TL’den 99 TL’ye, 1 senelik internet ücreti de 99 TL’den 179 TL’ye çıktı.

2048 kbps neydi, ne oldu?

Öte yandan 2048 kbps hız ile internete bağlanan kullanıcıların ödeyeceği miktarda da artış yaşandı.

Eski düzenlemeye göre aylığı 20 TL olan internet bedeli 29 TL’ye yükseldi. Aynı internet hızı ile geçmişte 59 TL ücret ödeyen bir kişinin ise yeni düzenlemeye göre cebinden çıkacak miktar 85 TL’ye yükseldi.

2048 kbps hız ile 6 aylığına internet satın alanlar ise 110 TL yerine 159 TL, 12 aylığına internet alanlar da 199 TL yerine 299 TL ödeyecek.

En fazla artış 4096 kbps hızında!

En yüksek hızda internet sağlayıcısı arasında yer alan 4096 kbps kullanıcıları da daha önce aylığına 35 TL verirken, yeni fiyat düzenlemesine göre 49 TL ödeme yapacak.

Aynı hız ile 3 aylığına internet alanlar ise 99 TL yerine 135 TL, 6 aylığına internet alanlar da 179 TL yerine 249 TL ödeyecek. 12 aylık internet için de aynı hız için 299 TL değil, 499 TL ödeme yapacak.

En az artış 8192 kbps hızdaki internete…

Son olarak 8192 kbps hız için de 1 aylığına 65 TL ödeyen kullanıcılar, zam ile birlikte 69 TL ödeyecek.

3 aylık kullanıcılar da 185 TL yerine 195 TL, 6 aylık kullanıcılar 345 TL yerine 369 TL, 12 aylık kullanıcılar da 599 TL yerine 649 TL verecek.

Extend Broadband Direktör Yardımcısı Berkay Bender: Döviz artışı paketlere yansımak zorunda kaldı

BENDER: “ZAM, 2 HAFTA ÖNCE YAPILDI”… YENİDÜZEN’e bilgi veren Extend Broadband Direktör Yardımcısı Berkay Bender ise fiyatlardaki düzenlemenin 2 hafta önce yapıldığını, artan döviz fiyatlarının paketlere yansımak zorunda kaldığını dile getirdi.

Extend Broadband Direktör Yardımcısı Berkay Bender ise fiyatlardaki düzenlemenin 2 hafta önce yapıldığını, artan döviz fiyatlarının paketlere yansımak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bender, bu konuda Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTHK) kararı olmadığını, internet servisi sağlayıcılarına ilişkin kurulan derneğin almış olduğu bir kararın hayata geçtiğini kaydetti.

Tüm internet servisi sağlayıcılarının bu derneğe üye olmak zorunda olmadığını da ifade eden Bender, ADLS ücretlerindeki fiyat değişikliğine tüm firmaların uyduğunu ancak Wİ-Fİ’deki düzenlemeye tüm firmaların katılmadığını sözlerine ekledi.

DİĞER İNTERNET FİRMALARININ FİYATLARI

Kıbrısonline:

ADLS:

1024 Kbps 2048 Kbps 4096 Kbps 8192 Kbps

3 aylık: 55TL 95 TL 135 TL 195 TL

6 aylık: 95 TL 180 TL 250 TL 370 TL

12 aylık: 180 TL 320 TL 450 TL 650 TL

Nethouse:

1024 Kbps 2048 Kbps 4096 Kbps 8192 Kbps

3 aylık: 55TL 95 TL 135 TL 195 TL

6 aylık: 95 TL 180 TL 250 TL 370 TL

12 aylık: 180 TL 320 TL 450 TL 650 TL