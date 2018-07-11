Hürben ayrılmak istiyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nun oyuncularından Hüseyin Hürben'in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Kırmızı yeşilli ekipte yeni oluşan yönetimle masaya oturan oyuncunun yeni sezon için anlaşamadığı gelen bilgiler arasında.

Yeni sezonda daha iyi bir kadroya sahip olmayı hedefleyen Baf Ülkü Yurdu, oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Bazı Süper Lig kulüplerinden oyuncuya teklifler gelirken, Baf Ülkü Yurdu yönetimi bu tekliflere sıcak bakmıyor.

Geride kalan 2017-2018 sezonunda toplamda 33 maça çıkan Hüseyin Hürben, sezon boyunca 1 gol kaydetti.