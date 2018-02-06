Hükümet Programı son aşamada…

‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ hedefiyle yola çıkan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nde protokolün ardından hükümet programı da netleşiyor. Bakanlar Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor, programda net çerçeve çiziliyor

HUKUKSUZLUKLAR, MÜŞAVİRLİK, KAMU REFORMU… Cuma günü Meclis’te okunacak hükümet programında da protokolde olduğu gibi hukuksuzluklar, müşavirlik sistemi, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası gibi adımlar yer alıyor.

ÇALIŞMA YAŞAMI, TRAFİK, TOPLU TAŞIMA… Hükümet programında ayrıca teşviklerin denetlenebilen bir mekanizmada toplanması, çalışma yaşamı, trafik ve toplu taşımacılık ilgili noktalar da ön plana çıkıyor.

ÖNCE PROGRAM OKUNACAK, 2 TAM GÜN SONRA GÜVENOYU GÖRÜŞMELERİ… Hükümet Programı Cuma günü Meclis’te okunacak. Program okunduktan 2 tam gün sonra güvenoyu görüşmeleri başlayacak. Güvenoyuna yönelik görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Müşavirlik, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası da hükümet programında… Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Genel Sekteri Tolga Atakan: Öncelikli konular yolsuzluklar, müşavirlik sistemi, kamu reformu, toplu taşımacılık, çalışma hayatı TDP Genel Sekreteri Asım İdris: Ortada 4’lü konsensüs var, hükümet programı dengeli olacak DP Genel Sekreteri Afet Özcafer: Son hali Bakanlar Kurulu’nda verilecek, ortak noktalar öncelikler arasında

Ayşe GÜLER

‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ olmayı hedefleyen CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nde protokolün ardından hükümet programı da netleşiyor.

Cuma günü Meclis’te okunacak hükümet programında da protokolde olduğu gibi hukuksuzluklar, müşavirlik sistemi, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası gibi hususlar yer alıyor.

Hükümet programında ayrıca teşviklerin denetlenebilen bir mekanizmada toplanması, çalışma yaşamı trafik ve toplu taşımacılıkla ilgili noktalar da ön plana çıkıyor.

Program, ‘ortak’ nokta doğrultusunda…

Siyaset tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan hükümet programında hangi icraatların hayata geçeceği, bu çalışmalarla ilgili izlenecek yollar belirlenecek.

Programda 4 siyasi partinin görüşleri ortak noktada buluşacak, her bakanlık bu görüşler doğrultusunda bir program hazırlayacak.

Hatırlanacağı üzere bakanlıklardaki devir-teslim törenlerinin ardından göreve başlayan kabinedeki isimler, hafta sonu hükümet programına ilişkin yoğun mesai yapmıştı.

Bakanlar Başbakanlıkta bir araya gelmiş, hükümet programı üzerinde çalışmıştı.

Bakanlar Kurulu bugün toplanacak…

Öte yandan Bakanlar Kurulu bugün bir araya gelecek.

Bakanlar Kurulu, 4’lü koalisyonun ilk toplantısı olacak, bu toplantıda hükümet programı ele alınacak, son hali verilecek.

Hükümet Programı’nın çerçevesi belli…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, müşavirlik sistemi, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası gibi hususların hükümet programında yer alacağını açıkladı, teşviklerin denetlenebilen bir mekanizmada toplanarak, trafikle ilgili noktaların da programda üzerinde çalışılan konular arasında olduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Genel Sekteri Tolga Atakan, usulsüzlükler ve yolsuzluklardan hesap sorma mekanizmalarının hayata geçeceği bir hükümet programının hazırlandığını aktardı, 4 siyasi partinin de bu konuda iddialı ve istekli olduğunu söyledi.

Öte yandan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon protokolünün hükümet ortaklarının işleyişini, konuların hangi yöntemle ele alınacağını içerdiğini, hükümet programında ise hedeflenen icraatların yer alacağını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet programına dair çalışmaların son halinin bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında verileceğini açıkladı, programın Cuma günü Meclis’te okunacağını söyledi.

Süreç nasıl işleyecek?

Hükümet Programı, Cuma günü Meclis’te okunacak.

Program okunduktan 2 tam gün sonra güvenoyu görüşmeleri başlayacak.

Güvenoyuna yönelik görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

GENEL SEKRETERLER NE DÜŞÜNÜYOR

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Müşavirlik, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası da hükümet programında…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, müşavirlik sistemi, Kamu Reformu, Yurttaşlık Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası gibi hususların hükümet programında yer alacağını açıkladı, teşviklerin denetlenebilen bir mekanizmada toplanarak, trafikle ilgili noktaların da programda üzerinde çalışılan konular arasında olduğunu ifade etti.

Kamu yönetiminin yeniden yapılanması, eşitlik, adalet, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesinin program içerisindeki temel prensipler arasında olduğunu vurgulayan Sorakın,

programın Cuma günü Meclis’te okunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sorakın, her bakanlığın diğer 3 partinin düşüncelerini gözeterek bir program ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, hükümet programının 4 partinin ortak noktalarından oluşacağını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Genel Sekteri Tolga Atakan:

Yolsuzluklar, müşavirlik sistemi, kamu reformu, toplu taşımacılık, çalışma hayatı öncelikli konular…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Genel Sekteri Tolga Atakan, usulsüzlükler ve yolsuzluklardan hesap sorma mekanizmalarının hayata geçeceği bir hükümet programının hazırlandığını aktardı, 4 siyasi partinin de bu konuda iddialı ve istekli olduğunu söyledi.

Atakan, Kamu Reformu, müşavirlik sistemi, gerçek anlamda toplu taşımacılığı hayata geçirmek için atılacak adımlar, Yurttaşlık Yasası’nın anlaşılır hale getirilmesinin hükümet programındaki öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Bununla birlikte çalışma hayatında, özel sektörde çalışanların haklarının korunacağı adımların da programda yer alacağını dile getiren Atakan, Faiz Yasası’nın hayata geçirilerek, eldeki imkanlar doğrultusunda gündelik yaşama dokunan düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Atakan, süratle sonuca ulaşacak bir hükümet programının öngörüldüğünü de belirterek,

hükümet programının koalisyon protokolü ile tamamen örtüşeceğini, halkın, toplumun beklentilerinin ön planda olacağını söyledi.

Hükümet programının bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını kaydeden Atakan, çalışmalara son şeklinin verileceğini sözlerine ekledi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris:

Ortada 4’lü konsensüs var, hükümet programı dengeli olacak

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon protokolünün hükümet ortaklarının işleyişini, konuların hangi yöntemle ele alınacağını içerdiğini, hükümet programında ise hedeflenen icraatların yer alacağını kaydetti.

İdris, çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanacağı, Cuma günü Meclis’te bakanlıklar bazında hükümet programının açıklanacağını belirtti.

Her partinin hassasiyetleri olduğunu ancak ortada 4’lü bir konsensüsün bulunduğuna işaret eden İdris, hükümet programının da bu dengede olacağını kaydetti.

İdris, her bakanlığın bağlı olduğu siyasi partinin manifestosu üzerinden hareket etmesinin mümkün olmadığını söyledi, “Böyle bir durum olursa her parti ayrı ayrı hareket etmiş olur. 4’lü koalisyon hükümetinde bu mümkün değildir” dedi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

Son hali Bakanlar Kurulu’nda verilecek, ortak noktalar öncelikler arasında

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet programına dair çalışmaların son halinin bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında verileceğini açıkladı, programın Cuma günü Meclis’te okunacağını söyledi.

Özcafer, hükümet programında 4 siyasi partinin seçimlerde ortaya koyduğu manifestolarındaki ortak noktaların öncelikler arasında yer aldığını aktararak, çalışmaların birleştirilerek, ortak hareket doğrultusunda bitirileceğini ifade etti.

Her bakanlığın yapacağı programla birlikte hükümet programlarının oluşturulacağını dile getiren Özcafer, toplumun arzu ettiği, siyasi partilerin de öncelikleri arasında yer alan Kamu Reformu, Belediyeler Yasası, Faiz Yasası’nın bir an önce geçirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Özcafer, 2018 bütçesinin de bir an önce hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Özellikle otomasyon sisteminin bitirilerek, e-devletin tüm bakanlıklarda devreye girmesinin hükümet programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Özcafer, söz konusu adımların verimlilik ve şeffaflık açısından da önemli olduğuna değindi.

Özcafer, vergi sistemi ile ilgili de atılacak adımlar olduğunu, bu konuda başlatılan icraatların tamamlanacağını dile getirerek, “Her bakanlığın birbirinden haberdar olabileceği, ortak hükümet programı öngörülüyor” dedi.