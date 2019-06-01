“Hizmet istemeyenler bedava girebilir”

Dila ŞİMŞEK

Her yaz birçok tartışmaya yol açan ‘denize ücretsiz erişim hakkı’ ile ilgili bu kez plaj işletmecileri konuştu, “Plaj değil, tesisimizin verdiği hizmetten ücret talep ediyoruz” dedi.

Plaj işletmecileri, insanların düşündüğünün aksine, halka hiçbir engel konmadığını, plajlara değil, verilen hizmete değer biçildiğini savundu.

Girne bölgesindeki bazı plaj işletmecileri ise bu konuda görüş belirtmekten kaçındı.

Tesisten yararlanmak istemeyip, kıyıya erişmek isteyen insanlara yol açıldığını söyleyen işletmeciler, bu konuda çok daha duyarlı davranmaya başladıklarını da dile getirdi.

Tesiste bulunmak istemeyen kişiler için sahilde geniş boş alanlar yaratıldığını ve insanların burada dilediklerini yaptıklarını da ekledi.

Plaj işletmecileri, sadece şezlong, park yeri, duş, şemsiye, restoran gibi hizmetlerden ücret talep edildiğini, bunu istemediğini dile getiren kişilere ise geçit verildiğini savundu.

Kimi plaj işletmecileri ise, konu ile ilgili görüş belirtmek istemediklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan plaj işletmecileri, “Asla denize girme veya kıyıda bulunmadan ücret talebi yoktur. Biz sahili tamamen izole etmedik, sadece önümüzdeki plajı kullanıyoruz. Sonuçta plajlar halkındır” diye görüş belirtti.

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Belirlenen ücret, plaj değil, tesis hizmeti içindir”

“Tesisimizde, plaj ücreti değil, sadece burada verilen hizmet karşılığında, yani havlu, şemsiye, duş, şezlong vs. karşılığında ücret talep ediliyor. Asla denize girme veya kıyıda bulunmadan ücret talebi yoktur. Ancak, Acapulco’ya gelen, 2000’den fazla turistin tüm güvenliği otelden sorumludur ve bunu da sağlamakla yükümlüyüz. Sadece havuz ve bizim tesisimizin hizmetinden ücret talep ediyoruz”

Erkman International Ada Beach Oteli Genel Müdürü Süleyman Sandallı:

“Plajımıza her iki taraftan kolay erişim vardır”

“Bizim otelimizin önündeki plaj oldukça küçüktür ve koy şeklindedir. Bu alanın sağı ve solu tamamen açık, her iki yandan merdivenle erişimin olduğu bir alandır. Tesisimizden hizmet almak istemeyen kişiler, bu merdivenleri de kullanarak sahile inip, dilediklerini yapabiliyorlar ve bu konuda karşılıklı olarak hiçbir sorun yaşamıyoruz. Talep ettiğimiz ücret ise, sahil için değil, havuzumuz da dahil olmak üzere tesisimizdeki hizmetlerin bedelidir. Bundan yararlanmak istemeyen kişiler, sahildeki oldukça geniş alanda diledikleri gibi hareket edebiliyorlar. Biz sahili tamamen izole etmedik, sadece önümüzdeki plajı kullanıyoruz. Yürümek isteyenlere veya girmek isteyene bir şey demiyoruz ve insanlar zaten bunu yapıyor. Bizim otelin önünden arkasından geçebiliyorlar”

Camelot Plajının işletmecisi Bedri Vatansever:

“Hizmetten yararlanmak istemeyenler, rahatlıkla girebiliyor”

“Camelot Plajının ‘hizmet bedeli’ 20 TL’dir. Hizmet bedeli ise, park yeri, duş, kabin, restoran alanı, şezlong vs. tesise ait hizmete göre alınır. Hiçbir şekilde, tesisten yararlanmak istemeyen ama burada bulunan kişilerden ücret talep etmiyor, engel olmuyoruz. Şezlonglarımızın yan tarafındaki alanda büyük boş bir alan yarattık. Gelmek isteyen kişiler burayı rahatlıkla kullanabiliyor. Sonuçta plajlar halkındır”